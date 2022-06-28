Зверев о возможной эмиграции из России и прекращении общения с Пугачёвой

Известный российский стилист и шоумен Сергей Зверев высказался относительно своего отъезда из РФ. "Здесь всё моё!".

Сергей Зверев высказался по поводу вероятности эмиграции из России. Он заверил, что "ни в коем случае" не покинет родное государство.

Как же я могу уехать? Здесь - моя родина, мои люди. Здесь - все мое!

Так прокомментировал своё нежелание уезжать из России стилист.

Знаменитость вспомнил, что в его жизни уже был подобный случай. В юные год Зверев имел возможность откосит от службы в армии, так как был знаменитостью в своём родном городе. Тогда он принял не поступать подобным образом, а 2 года, как все, отслужил в армии.

Какое я имел право не идти в армию, когда у меня дед дошел до Рейхстага! Мой дядя дошел до Рейхстага! Какое право я имел не защищать свою родину. Тем более тогда было очень сложное время. Мы спали с оружием, потому как в любое время быть на чеку. Страшное время было на самом деле: Афганистан, Польша.

Чуть раньше Зверев сообщил, что прекратил общение с Примадонной российской сцены. Артист не стал раскрывать детали подобного решения и сообщать, что же произошло во взаимоотношениях некогда близко друживших знаменитостей.

Напомним, что 20 лет назад стилист добился расположения самой известной российской певицы, став её личным мастером.