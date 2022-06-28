Макрон выступил против призыва Зеленского назвать РФ «спонсором терроризма»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил объявить Российскую Федерацию «спонсором терроризма». Однако его французский коллега Эммануэль Макрон выступил против.

Макрон подчеркнул, что Франция не разделяла и не будет разделять «подобной методологии». Он имел ввиду то, что и ранее французская сторона не торопилась с обвинениями в адрес России. При этом Франция не раз подвергалась критики за воздержание от обвинений.

Впрочем, отсутствие обвинений в адрес России со стороны европейских политиков вызывает недоумении украинского общества. Например, канцлер Германии Олаф Шольц стал гораздо более сдержанным в обещаниях поставки оружия и намекнул, что поддерживает Эммануэля Макрона.

Сомнения в необходимости говорить «лишние слова» выражают, судя по всему, и американцы. Сегодня на телеканале CNN со ссылкой на «внутренние источники» прозвучала информация о сомнениях Белого дома в возврате Украиной контроля над утраченными территориями.

Тем не менее, некоторые новые меры для сдерживания России на саммите «Большой семерки» все-таки огласили. Так, страны G7 сделали совместное заявление, в котором говорится о «сдерживании цен на энергоресурсы». Причем, делать это они намерены не при помощи альтернативных поставщиков, а установление «потолка цен» для закупки из России.