Макрон не разделяет методологию Зеленского в определении России, как «спонсора терроризма»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слова Зеленского в адрес РФ в его заявлении о, якобы ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге.

Президент Франции заявил, что не разделяет такой методологии, которую предложил Зеленский, заявив, что страны демократии обязаны признать Россию «спонсором терроризма».

Представленный Западу очередной домысел, на счет ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге, насторожил союзников Киева. Теперь лидеры ЕС и США задумались о том, как трактовать свои поставки вооружений на Украину.

Напомним, что пожар в ТРЦ, который не работал в тот день, стал следствия того, что огонь перекинулся туда с расположенного рядом завода, на котором производился ремонт боевой техники ВСУ.

В это связи президент Макрон уточнил сегодня, что G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения «для обороны, а не для атаки».