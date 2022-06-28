Макрон не разделяет методологию Зеленского в определении России, как «спонсора терроризма»
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слова Зеленского в адрес РФ в его заявлении о, якобы ракетном ударе по ТРЦ в Кременчуге.
Президент Франции заявил, что не разделяет такой методологии, которую предложил Зеленский, заявив, что страны демократии обязаны признать Россию «спонсором терроризма».
Представленный Западу очередной домысел, на счет ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге, насторожил союзников Киева. Теперь лидеры ЕС и США задумались о том, как трактовать свои поставки вооружений на Украину.
Напомним, что пожар в ТРЦ, который не работал в тот день, стал следствия того, что огонь перекинулся туда с расположенного рядом завода, на котором производился ремонт боевой техники ВСУ.
В это связи президент Макрон уточнил сегодня, что G7 согласны с необходимостью поставок Украине вооружения «для обороны, а не для атаки».
Опубликовано: Тарас Медведев
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