ВСУ применили с установки HIMARS с кассетным боеприпасом для обстрела Перевальска в ЛНР
Следователи ЛНР представили РИА Новости доказательства обстрела города Перевальск в независимой республике из американских РСЗО HIMARS.
США недавно поставили для ВСУ РСЗО HIMARS, которые предназначались для ведения боя, а не для стрельбы по городам. Но для киевского режима любые инструкции Запада не имеют значение.
Следователи СКК ЛНР обнаружили в Перевальске фрагменты управляемой ракеты Lockheed Martin с кассетной частью M30, что стало доказательством поставок США запрещенных международными пактами кассетных боеприпасов и применения их военными преступниками из ВСУ.
Напомним, что 28 июня ВСУ нанесли ракетный удар по городу Перевальск в ЛНР. Ущерба инфраструктуре и жертв среди мирного населения нет, сообщили власти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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