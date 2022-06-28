ВСУ применили с установки HIMARS с кассетным боеприпасом для обстрела Перевальска в ЛНР

Следователи ЛНР представили РИА Новости доказательства обстрела города Перевальск в независимой республике из американских РСЗО HIMARS.

США недавно поставили для ВСУ РСЗО HIMARS, которые предназначались для ведения боя, а не для стрельбы  по городам. Но для киевского режима любые инструкции Запада не имеют значение.

Следователи СКК ЛНР обнаружили в Перевальске  фрагменты управляемой ракеты Lockheed Martin с кассетной частью M30, что стало доказательством поставок США  запрещенных международными пактами кассетных боеприпасов и применения их военными преступниками из ВСУ.

Напомним, что 28 июня ВСУ нанесли ракетный удар по городу Перевальск в ЛНР. Ущерба инфраструктуре и жертв среди мирного населения нет, сообщили власти.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 