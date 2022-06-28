Макрон ответил на призыв Зеленского: Франция отказывается признавать Россию спонсором мирового терроризма
Макрон ответил на призыв Зеленского: Франция отказывается признавать Россию спонсором мирового терроризма, заявив, что это "не метод Франции".
Президент Франции Эммануэль Макрон пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что отказался признать Россию страной-спонсором терроризма.
Напомним, что ранее с таким требованием к мировому сообществу выступил Владимир Зеленский.
По словам Макрона, это не методика Франции.
Вместе с тем президент напомнил, что по его приказу в Украину была отправлена группа французских следователей, для установления фактов воинских преступлений и лиц, ответственных за их совершения.
Опубликовано: Андрей Авдей
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