Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил, что украинцы могут попытаться организовать новый укрепрайон в Северске, однако там нет крупных промышленных зон для обороны и укрытия.

Кроме того, по словам Бердичевского, в том районе находится крупная группировка российских контрактников, поэтому удержится ли ВСУ на позициях в Северске, остается большим вопросам. Напомним, этот город находится в 30 километрах от Лисичанска.

В ДНР считают, что попытки отступить в Северск — истерические припадки ВСУ, так как с одной стороны там перекрыты все трассы, а с другой — поля и леса. По ним сложно пройти, так как сами украинцы их же и заминировали.

Бердичевский считает, что когда ВСУ отступит из Лисичанска, Киев автоматически признает, что утратил контроль над территорией Луганской народной республики. По его словам, для этого все силы народной милиции и российской армии сконцентрированы на данной территории.