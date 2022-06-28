Силы ЛНР и российской армия контролируют 30% Лисичанска

Посол Луганской народной республики Родион Мирошник завил, что силы ЛНР и российской армии контролируют до 30% города Лисичанск, из которого отступают ВСУ в Северск.

При этом ранее сообщалось, что Лисичанск «освобожден» на 98%. Такую информацию приводил офицер народной милиции ЛНР Марочко. По его словам, 2% — последний форпост Вооруженных сил Украины на территории ЛНР, который будет взят в ближайшее время.

Кроме того, донецкий депутат также оценивал обстановку. По его мнению, Северск — это не выход для ВСУ. Во-первых, отступить в него сложно (с одной стороны заблокированы трассы, с другой — заминированы поля). Во-вторых, в городе нет укрепрайонов.

Разница в оценке контроля Лисичанска может быть связана с тем, что российская армия по-прежнему обстреливает американские гаубицы М777, которые считает основной целью. При этом силы ЛНР считают целью пехоту ВСУ, которой в городе практически не осталось.