Шольц: «Большая семерка» не хочет разваливать раунд «Большой двадцатки»

Канцлер Олаф Шольц высказался за то, чтобы придерживаться формата раунда G20 ведущих экономических держав, хотя президент России Владимир Путин также является участником раунда.

«Что касается G20, то на всех переговорах было достигнуто общее согласие в том, что мы не хотим разъединять G20», — заявил канцлер во вторник по окончании трехдневного саммита G7 в Эльмау, Бавария.

Вот почему на сегодняшний день решение государств, собравшихся в Эльмау, состоит в том, чтобы «идти туда», пояснил Шольц имея ввиду запланированный на ноябрь в Индонезии саммит G20.

Шольц отметил, что большое значение в этом решении имели и переговоры с партнерами, приглашенными на саммит G7, а именно с Индией, Индонезией, Аргентиной, Сенегалом и ЮАР.

G20 — это группа государств ведущих экономических держав, в которую, помимо государств G7, входят также Россия, Китай и Саудовская Аравия.