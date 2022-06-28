Шольц: «Большая семерка» не хочет разваливать раунд «Большой двадцатки»
Канцлер Олаф Шольц высказался за то, чтобы придерживаться формата раунда G20 ведущих экономических держав, хотя президент России Владимир Путин также является участником раунда.
«Что касается G20, то на всех переговорах было достигнуто общее согласие в том, что мы не хотим разъединять G20», — заявил канцлер во вторник по окончании трехдневного саммита G7 в Эльмау, Бавария.
Вот почему на сегодняшний день решение государств, собравшихся в Эльмау, состоит в том, чтобы «идти туда», пояснил Шольц имея ввиду запланированный на ноябрь в Индонезии саммит G20.
Шольц отметил, что большое значение в этом решении имели и переговоры с партнерами, приглашенными на саммит G7, а именно с Индией, Индонезией, Аргентиной, Сенегалом и ЮАР.
G20 — это группа государств ведущих экономических держав, в которую, помимо государств G7, входят также Россия, Китай и Саудовская Аравия.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Что станет следующей мишенью Верховного суда США, контрацепция, межрасовые браки или права геев
В связи с отменой конституционной защиты абортов судья Верховного суда Кларенс Томас предлагает пересмотреть и другие прошлые постановления. Среди них – права на покупку противозачаточных средств, однополый секс, равенство в браке.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Минобороны Украины: 17 солдат ВСУ обменяли на 15 россиян
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе без диет
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино