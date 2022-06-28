В Колумбии 49 заключенных убиты при попытке побега

По меньшей мере 49 заключенных были убиты и десятки ранены во вторник (28 июня) во время попытки побега из тюрьмы в Тулуа на юго-западе Колумбии.

Как сообщил AFP представитель министерства пенитенциарной администрации (Inpec) страны во вторник утром заключенные предприняли попытку побега. Властям пришлось отдать приказ на применение оружия ввиду опасности их для общества и отказа подчиняться полиции.

«На данный момент у нас 49 погибших, но это предварительный отчет, который может измениться», — сказал представитель агентству.