Глава МИД России Сергей Лавров признал, что российские войска причастны к пожару на торгово-развлекательном центре в Кременчуге.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомляет, что 27 июня российские военно-космические силы нанесли удар по украинскому складу с оружием из США, расположенном в Кременчуге.

По данным Лаврова, после удара по оружейному складу начался пожар, охвативший соседний торговый центр. К текущему моменту известно как минимум о двадцати погибших в результате данного пожара.

Таким образом Сергей Лавров признал, что вооружённые силы России имеют прямое отношение к пожару в торгово-развлекательном центре накануне.