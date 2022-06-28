Лавров: пожар на ТРЦ в Кременчуге начался после удара РФ по складу с оружием
Глава МИД России Сергей Лавров признал, что российские войска причастны к пожару на торгово-развлекательном центре в Кременчуге.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомляет, что 27 июня российские военно-космические силы нанесли удар по украинскому складу с оружием из США, расположенном в Кременчуге.
По данным Лаврова, после удара по оружейному складу начался пожар, охвативший соседний торговый центр. К текущему моменту известно как минимум о двадцати погибших в результате данного пожара.
Таким образом Сергей Лавров признал, что вооружённые силы России имеют прямое отношение к пожару в торгово-развлекательном центре накануне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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