Под Калининградом, в городе Советск вместо литовского философа повесят памятную доску герою войны 1812 года

В городе Советск, неподалеку от столицы региона, провели демонтаж памятной доски с барельефом литовского философа.

На доме, где жил философ и драматург Видунас сняли памятную доску в честь этого литовского деятеля.

Власти пояснили, что население после недружественных шагов соседней Литвы обратилось к ним с просьбой убрать литовца, который ничего не значит для жителей Советска.

Вместо убывшей на этом месте будет размещена памятная доска Денису Давыдову, герою войны 1812 года, сообщили в мэрии Советска.

