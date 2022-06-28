Под Калининградом, в городе Советск вместо литовского философа повесят памятную доску герою войны 1812 года
В городе Советск, неподалеку от столицы региона, провели демонтаж памятной доски с барельефом литовского философа.
На доме, где жил философ и драматург Видунас сняли памятную доску в честь этого литовского деятеля.
Власти пояснили, что население после недружественных шагов соседней Литвы обратилось к ним с просьбой убрать литовца, который ничего не значит для жителей Советска.
Вместо убывшей на этом месте будет размещена памятная доска Денису Давыдову, герою войны 1812 года, сообщили в мэрии Советска.
Опубликовано: Тарас Медведев
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