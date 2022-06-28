Более 700 домов были подтоплены в Крыму из-за ливней

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о подтоплении свыше 700 домов в результате разгула стихии в регионе.

Как уточняется, 1500 человек будут числится пострадавшими от стихии, так как обильные ливни нанесли им материальный ущерб.

По словам Аксенова на передаче "Россия 24", за 3 дня было подтоплено 719 домовладений, среди которых и многоквартирные дома.

Тем не менее, по сравнению с прошлогодним наводнением по прогнозам властей ущерб от нынешнего катаклизма будет намного меньше.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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