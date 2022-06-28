Более 700 домов были подтоплены в Крыму из-за ливней
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о подтоплении свыше 700 домов в результате разгула стихии в регионе.
Как уточняется, 1500 человек будут числится пострадавшими от стихии, так как обильные ливни нанесли им материальный ущерб.
По словам Аксенова на передаче "Россия 24", за 3 дня было подтоплено 719 домовладений, среди которых и многоквартирные дома.
Тем не менее, по сравнению с прошлогодним наводнением по прогнозам властей ущерб от нынешнего катаклизма будет намного меньше.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Что станет следующей мишенью Верховного суда США, контрацепция, межрасовые браки или права геев
В связи с отменой конституционной защиты абортов судья Верховного суда Кларенс Томас предлагает пересмотреть и другие прошлые постановления. Среди них – права на покупку противозачаточных средств, однополый секс, равенство в браке.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: президент Индонезии запретил Путину приезжать на саммит G20
Минобороны Украины: 17 солдат ВСУ обменяли на 15 россиян
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе без диет
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино