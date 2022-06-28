Глава МИД РФ Лавров назвал некоторые заявления Запада «проявлением шизофрении»

Министр Иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что отрицание Западом возможности проведения мирных переговоров между РФ и Украиной является проявлением шизофрении.

Прибывший, 28 июня 2022 года, на совещание глав МИД Каспийского региона Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления западных лидеров касательно невозможности в настоящее время провести переговоры между Российской Федерацией и Украиной.

По мнению Лаврова, психическое и эмоциональное здоровье лидеров стран-участниц Североатлантического альянса должно вызывать вопросы, ведь их заявления являются проявлением шизофрении.

Помимо этого Сергей Лавров в своём выступлении заявил, что на предстоящем саммите G20 Российская Федерация будет заниматься делом, а не подстраиваться под капризы отдельных участников собрания.