Лавров назвал шизофренией заявления Запада о переговорах России и Украины
Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров между Россией и Украиной шизофренией.
В зарубежных СМСИ появились высказывания некоторых западных лидеров о том, что мирные переговоры Украины и России не только невозможны, но и недопустимы.
Объясняется это тем, что война в Украине должна продолжаться либо до победы Украины, либо столько времени, на сколько у той же Украины хватит сил.
Комментируя эти заявления, министр иностранных дел РФ Лавров отметил, что:
Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении.
И с этим нельзя не согласиться.
Опубликовано: Андрей Авдей
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