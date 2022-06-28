Лавров назвал шизофренией заявления Запада о переговорах России и Украины

Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров между Россией и Украиной шизофренией.

В зарубежных СМСИ появились высказывания некоторых западных лидеров о том, что мирные переговоры Украины и России не только невозможны, но и недопустимы.

Объясняется это тем, что война в Украине должна продолжаться либо до победы Украины, либо столько времени, на сколько у той же Украины хватит сил.

Комментируя эти заявления, министр иностранных дел РФ Лавров отметил, что:

Заявления Запада о недопустимости переговоров России и Украины на данном этапе являются проявлением шизофрении.

И с этим нельзя не согласиться.