Шольц выдвинул условия для снятия санкций с России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции с России европейские страны и США могут отметить сразу после заключения мирного соглашения с украинской стороной.

Шольц отметил, что санкции могут быть сняты только после заключения «справедливого мира» с Украиной, однако не уточнил, что именно имеет ввиду под этим понятием.

Кроме того, немецкий канцлер заявил, что западные страны намерены не позволять России победить в конфликте с Украиной. Они будут наращивать экономическое давление и увеличивать политическую цену этому кризису для президента Путина.

Ранее Шольц говорит, что Европа создаст специальный план Маршала для восстановление Украины после специальной военной операции России. По его мнению, это потребует дополнительных средств, так как план должен быть хорошо проработан.