Минобороны Украины: 17 солдат ВСУ обменяли на 15 россиян

Между Украиной и Российской Федерацией произошел очередной обмен военнопленными.

Российская Федерация и Украина произвели очередной с момента начала конфликта обмен военнопленными.

По данным Главного управления разведки Вооруженных сил Украины, это случилось сегодня, 28 июня.

Известно об обмене 17 солдат украинской армии на 15 военнослужащих войск Российской Федерации.

"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых два офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский", - говорится в сообщении ГУР Украины.