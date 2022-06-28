Лавров: В США решения по Украине принимает не Байден
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в штатах решения по вопросам Украины принимаются не на уровне президента.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал на брифинге с журналистами о том, какое ведомство в США занимается вопросами Украины.
Лавров сказал, что этим ведомством является государственный департамент.
По словам Лаврова, он не хочет думать, на что надеется Владимир Зеленский.
Дело в том, что это не важно, ведь президент Украины не принимает решения.
Лавров говорит, что решения принимаются в Вашингтоне, но не на президентском уровне.
Министр иностранных дел сказал, что за Украину ответственны известные чиновники Госдепа и некоторые чиновники администрации Байдена.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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