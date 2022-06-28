Лавров: В США решения по Украине принимает не Байден

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в штатах решения по вопросам Украины принимаются не на уровне президента.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал на брифинге с журналистами о том, какое ведомство в США занимается вопросами Украины.

Лавров сказал, что этим ведомством является государственный департамент.

По словам Лаврова, он не хочет думать, на что надеется Владимир Зеленский.

Дело в том, что это не важно, ведь президент Украины не принимает решения.

Лавров говорит, что решения принимаются в Вашингтоне, но не на президентском уровне.

Министр иностранных дел сказал, что за Украину ответственны известные чиновники Госдепа и некоторые чиновники администрации Байдена.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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