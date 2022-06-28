США ввели санкции против российской журналистки Тины Канделаки

Пресс-служба американского Минфина сообщила о введении персональных санкций против Тине Канделаки.

Вечером 28 июня пресс-служба Министерства финансов США сообщила о внесении журналистки из России Тины Канделаки в новый санкционный список Вашингтона.

По данным Минфина Соединённых Штатов, Канделаки активно поддерживала спецоперацию РФ на Украине, ввиду чего получила запрет на посещение американского государства.

Представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на данную новость, позвав Тину Канделаки праздновать её попадание под санкции.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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