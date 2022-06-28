ООН: более 306 тысяч мирных жителей погибли в результате войны в Сирии

Согласно новой оценке Управления ООН по правам человека, с начала марта 2011 года по конец марта 2021 года в ходе гражданской войны в Сирии погибло не менее 306 887 мирных жителей.

По статистике, конфликт уносил жизни 83 непричастных граждан ежедневно на протяжении более десяти лет. Это число соответствует 1,5% населения Сирии до начала конфликта. В то же время и без того драматическая гуманитарная ситуация в стране, где все еще идет гражданская война ухудшается.

В сентябре 2021 года Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет говорила о более чем 350 тысячах жертв гражданской войны в Сирии. В то время эта цифра включала около 143 000 гражданских лиц, около 138 000 военных и около 70 000 погибших, статус которых еще не выяснен.

В настоящее время Бюро располагает подробной информацией о 143 350 погибших гражданских лицах с указанием имен, дат смерти и местонахождения. В остальных случаях недостающая информация оценивалась и дополнялась с использованием установленных статистических методов, сообщила пресс-секретарь.

«Эти данные о жертвах, связанных с конфликтом, — это не просто абстрактные цифры, они представляют людей. Убийство каждого из 306 887 мирных жителей, вероятно, имело глубокие и долговременные последствия для семьи и общества, к которому они принадлежали», — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека. Мишель Бачелет.

Вероятно, число жертв будет продолжать расти. По данным Управления ООН по оказанию чрезвычайной помощи в Оче, 14,6 млн человек в Сирии в настоящее время зависят от гуманитарной помощи.

Координатор чрезвычайной помощи ООН в Сирии Имран Риза заявил в Женеве, что их было больше, чем когда-либо с начала кризиса. По оценкам, 90 процентов населения живет за чертой бедности.

«Нехватка продовольствия достигла рекордного уровня», — сказал он. Риза обвинил экономический спад в Сирии, а также «климатические потрясения» с периодами сильной жары. Ситуация с водой крайне тревожная. Риза предупредил, что ситуация будет продолжать ухудшаться.