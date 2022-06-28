Российские войска ведут штурм Лисичанска, бои в черте города

По словам военного эксперта Юрия Подоляки бои за Лисичанск сейчас развернулись в городской застройке.

Среди успехов сил коалиции СВО отмечается ликвидация крупного отряда сил спецопераций ВСУ.

Как сообщили военкоры, российские штурмовые подразделения столкнулись с крупной группировкой ССО на окраине Лисичанска.

В итоге было ликвидировано около 200 украинских военных, оставшихся взяли в плен.

В результате артобстрела на окраине города была повреждена инфраструктура НПЗ, завод горит с окраин города видны характерные столбы черного дыма.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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