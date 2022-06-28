Der Tagesspiegel: на саммите G7 Зеленский попал в конфуз из-за газеты Байдена

На саммите G7 Зеленский во время онлайн-встречи участники "семерки" не сразу заметили, что Зеленский уже в эфире, а Байден в этот момент читал газету.

Неловкая ситуация произошла, когда Зеленский подключился онлайн к переговорам. Вначале президента Украины попросту не заметили: Байден читал газету, кто-то то-то улыбался на камеру, кто-то пил и беседовал.

Поэтому главе Украины пришлось подождать, пока на него не обратили внимания.

Лишь после этого Зеленский смог заговорить.