Минобороны Беларуси сообщило о старте учебной оборонительной операции
Пресс-служба Минобороны Беларуси уведомляет о начала военно-учебной операции, направленной на оборону страны.
28 июня пресс-служба Министерства обороны сообщила, что сегодня в связи с решением Северо-западного оперативного командования РБ начались новые военные учения, который завершатся через два дня, 30 июня.
По данным Минобороны, учения являют собой отработку оборонительной операции и управления командными пунктами и подразделениями ВС РБ в условиях нападения на Беларусь.
Также в Минобороны отметили, что в учениях принимают участие военные девятнадцатой гвардейской механизированной бригады, который также отработают оборонительные действия в учебном режиме военного времени.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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