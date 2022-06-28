Минобороны Беларуси сообщило о старте учебной оборонительной операции

Пресс-служба Минобороны Беларуси уведомляет о начала военно-учебной операции, направленной на оборону страны.

28 июня пресс-служба Министерства обороны сообщила, что сегодня в связи с решением Северо-западного оперативного командования РБ начались новые военные учения, который завершатся через два дня, 30 июня.

По данным Минобороны, учения являют собой отработку оборонительной операции и управления командными пунктами и подразделениями ВС РБ в условиях нападения на Беларусь.

Также в Минобороны отметили, что в учениях принимают участие военные девятнадцатой гвардейской механизированной бригады, который также отработают оборонительные действия в учебном режиме военного времени.