Национальное собрание Франции впервые возглавила женщина

28 июня нижняя палата Национального собрания Франции начала свою работу в новом составе с выбора председателя.

В результате голосования, председателем нового собрания сиала член партии "Вперёд, Республика" Яэль Браун-Пиве, являющаяся кандидаткой проправительственного большинства.

Таким образом, 51-летняя адвокат Яэль Браун-Пиве стала первой женщиной в истории Франции, занявшей такой важный пост.

Также уточняется, что прежний председатель нижней палаты Национального собрания Ришар Ферран, который был выдвинут от блока "Вперёд, Республика" не попал в состав нового парламента, так как проиграл выборы в своём округе.

