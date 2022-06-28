Национальное собрание Франции впервые возглавила женщина
28 июня нижняя палата Национального собрания Франции начала свою работу в новом составе с выбора председателя.
В результате голосования, председателем нового собрания сиала член партии "Вперёд, Республика" Яэль Браун-Пиве, являющаяся кандидаткой проправительственного большинства.
Таким образом, 51-летняя адвокат Яэль Браун-Пиве стала первой женщиной в истории Франции, занявшей такой важный пост.
Также уточняется, что прежний председатель нижней палаты Национального собрания Ришар Ферран, который был выдвинут от блока "Вперёд, Республика" не попал в состав нового парламента, так как проиграл выборы в своём округе.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
МВД ЛНР: Под Лисичанском захвачены в плен десятки иностранных наемников ВСУ
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории
Миллионеры и миллиардеры рассказали, на что потратили свою первую большую зарплату
Politico: газовый кризис распространится по Европе эффектом домино