Шольц призвал Бундестаг тратить на оборону 70-80 миллиардов Евро в год

Олаф Шольц объявил, что Германия будет играть «большую роль» в укреплении НАТО.

«Что получится в итоге, станет известно после предстоящего саммита НАТО», заявил Шольц в эфире ARD.

«Мы будем тратить в среднем от 70 до 80 миллиардов евро в год на оборону в течение следующих нескольких лет», — отметил канцлер.

По его словам Германия станет страной, которая позаботиться о боеспособности Альянса. «Германия теперь является страной в НАТО, которая, наряду с США, безусловно, вносит наибольший вклад в оборону Европы», - отметил политик.

Шольц также напомнил о специальном фонде для Бундесвера в размере 100 млрд евро, его предложение уже поддержали Бундестаг и Бундесрат.

Однако, речь не идет о том, чтобы Германия стала ядерной державой, отметил канцлер ФРГ в эфире ARD.