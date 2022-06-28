Шольц призвал Бундестаг тратить на оборону 70-80 миллиардов Евро в год
Олаф Шольц объявил, что Германия будет играть «большую роль» в укреплении НАТО.
«Что получится в итоге, станет известно после предстоящего саммита НАТО», заявил Шольц в эфире ARD.
«Мы будем тратить в среднем от 70 до 80 миллиардов евро в год на оборону в течение следующих нескольких лет», — отметил канцлер.
По его словам Германия станет страной, которая позаботиться о боеспособности Альянса. «Германия теперь является страной в НАТО, которая, наряду с США, безусловно, вносит наибольший вклад в оборону Европы», - отметил политик.
Шольц также напомнил о специальном фонде для Бундесвера в размере 100 млрд евро, его предложение уже поддержали Бундестаг и Бундесрат.
Однако, речь не идет о том, чтобы Германия стала ядерной державой, отметил канцлер ФРГ в эфире ARD.
Опубликовано: Тарас Медведев
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