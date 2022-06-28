Госдеп США ввёл санкции против ФСБ России из-за Украины
Пресс-служба американского Госдепартамента сообщила о введении санкций против Федеральной службы безопасности России.
28 июня Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что Вашингтон вводит санкции против ФСБ России из-за Украины.
В пояснительном документе США утверждается, что российские агенты ФСБ якобы оказывают содействие проведению специальной военной операции РФ на Украине по личному приказу Владимира Путина.
Также в Госдепе отметили, что сотрудники ФСБ якобы насильно депортируют жителей Донбасса и Украины в Россию, что нарушает права человека.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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