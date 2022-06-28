Госдеп США ввёл санкции против ФСБ России из-за Украины

Пресс-служба американского Госдепартамента сообщила о введении санкций против Федеральной службы безопасности России.

28 июня Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что Вашингтон вводит санкции против ФСБ России из-за Украины.

В пояснительном документе США утверждается, что российские агенты ФСБ якобы оказывают содействие проведению специальной военной операции РФ на Украине по личному приказу Владимира Путина.

Также в Госдепе отметили, что сотрудники ФСБ якобы насильно депортируют жителей Донбасса и Украины в Россию, что нарушает права человека.