Львовская администрация заявила о подготовке к нападению из Беларуси

Первый заместитель начальника Львовской ОВА Годик заявил, что регион готовится к нападению из Беларуси.

В администрации Львовской области сделали крайне одиозное и безосновательное заявление о том, что регион готовится к нападению из Беларуси.

По заявлению заместителя начальника Львовской ОВА Годика, в области возводятся дополнительные укрепления и линии связи.

"Во Львовской области возводятся дополнительные инженерные и оборонные сети", - заявил Годик, не предоставив обоснования того, что Беларусь может готовиться к нападению.

Стоит в противовес заявлению Годика есть слова главы Совета Безопасности Республики Беларуси Александра Вольфовича.

Он ранее заявил, что ни о каком нападении Беларуси на соседнюю Украину и речи быть не может.