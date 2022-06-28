Львовская администрация заявила о подготовке к нападению из Беларуси
Первый заместитель начальника Львовской ОВА Годик заявил, что регион готовится к нападению из Беларуси.
В администрации Львовской области сделали крайне одиозное и безосновательное заявление о том, что регион готовится к нападению из Беларуси.
По заявлению заместителя начальника Львовской ОВА Годика, в области возводятся дополнительные укрепления и линии связи.
"Во Львовской области возводятся дополнительные инженерные и оборонные сети", - заявил Годик, не предоставив обоснования того, что Беларусь может готовиться к нападению.
Стоит в противовес заявлению Годика есть слова главы Совета Безопасности Республики Беларуси Александра Вольфовича.
Он ранее заявил, что ни о каком нападении Беларуси на соседнюю Украину и речи быть не может.
Опубликовано: Николай Скира
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