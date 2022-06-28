Минобороны РФ: СБУ готовит провокации в Одесской области

Министерство обороны России сообщило о подготовке украинскими бойцами провокации направленной против ВС РФ.

28 июня представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в своём обращении сообщило о том, что боевики украинских спецслужб прибыли в санаторий Одессы для подготовки провокации очерняющей армию России.

Конашенков заявил, что в один из санаториев Одесской области прибыла группа представителей СБУ, которые вели подготовку по оказанию помощи пострадавшим от воздействия химических веществ.

Таким образом, Игорь Конашенков допустил возможный сценарий проведения провокации направленной против России, который заключается в применении против мирного населения химического оружия.