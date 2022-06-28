Минобороны Германии заявило о поставках Киеву еще шести Panzerhaubitzen 2000
Германия и Нидерланды хотят поставить в общей сложности еще шесть САУ Panzerhaubitzen 2000 на Украину.
Правительство ФРГ решило, «что мы можем передать Украине еще три 2000 самоходных гаубиц», заявила министр обороны Кристин Ламбрехт во вторник вечером в Мадриде незадолго до начала саммита НАТО.
Неделю назад Германия поставила в Украину первые семь артиллерийских орудий этого типа и, таким образом, первую систему тяжелого вооружения.
«Я уже дохожу до абсолютного предела ответственности», — подчеркнул Ламбрехт в испанской столице.
По ее словам, Украина запросила дополнительные поставки у Германии и Нидерландов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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