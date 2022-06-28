Минобороны Германии заявило о поставках Киеву еще шести Panzerhaubitzen 2000

Германия и Нидерланды хотят поставить в общей сложности еще шесть САУ Panzerhaubitzen 2000 на Украину.

Правительство ФРГ решило, «что мы можем передать Украине еще три 2000 самоходных гаубиц», заявила министр обороны Кристин Ламбрехт во вторник вечером в Мадриде незадолго до начала саммита НАТО.

Неделю назад Германия поставила в Украину первые семь артиллерийских орудий этого типа и, таким образом, первую систему тяжелого вооружения.

«Я уже дохожу до абсолютного предела ответственности», — подчеркнул Ламбрехт в испанской столице.

По ее словам, Украина запросила дополнительные поставки у Германии и Нидерландов.