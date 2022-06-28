МВД ЛНР: Под Лисичанском захвачены в плен десятки иностранных наемников ВСУ
В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что под Лисичанском взяты в плен иностранные наемники ВСУ.
Солдаты Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, продолжают сдаваться в плен российским войскам в боях на Донбассе.
Так, стало известно о том, что более десяти иностранцев, которые сражались на стороне украинской армии, были взяты в плен под Лисичанском
Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, со ссылкой на министерство внутренних дел так называемой Луганской народной республики.
"Силы ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников, заявили в МВД республики", - передает ТАСС.
При этом напомним, что некоторых из иностранцев уже осудили в Донецкой народной республике.
Опубликовано: Николай Скира
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МВД ЛНР: Под Лисичанском захвачены в плен десятки иностранных наемников ВСУ
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