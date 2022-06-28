Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении тысячи боевиков ВСУ под Лисичанском
Под Лисичанском были уничтожены более тысячи военнослужащих украинской армии.
Российской информационное агентство ТАСС, ссылаясь на информацию Министерства внутренних дел самопровозглашенной ЛНР, сообщает о ходе боев на территории Донбасса.
Источник передает, что под Лисичанском были уничтожены более тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.
При этом отмечается, что большое количество офицеров украинской армии попали в плен к войскам так называемой ЛНР.
"Более 1 тыс. украинских военных уничтожены под Лисичанском, в плен попали офицеры, сообщает помощник главы МВД ЛНР", - говорится в сообщении ТАСС.
Также в МВД Луганской народной республики сообщили о том, что под Лисичанском в плен сдались более десяти иностранных наемников ВСУ.
Опубликовано: Николай Скира
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