Sputnik: ВСУ ударом «Точки У» убили мирных жителей в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области страны.

Российское информационное агентство Sputnik сообщает об обстреле населенного пункта Новая Каховка в Херсонской области.

При этом, отмечает источник, обстрел велся Вооруженными силами Украины с применением ракеты "Точка у".

Отмечается, что ракета попала по жилым районам Новой Каховке. Сообщается о нескольких жертвах обстрела.

При обстреле погиб один ребенок, а еще четыре человека были доставлены в больницу с различными ранениями.

"Вооруженные силы Украины ударили ракетами "Точка-У" по Новой Каховка в Херсонской области. Предварительно, погиб ребенок, еще 4 человека получили ранения, сообщает rian_ru", - передает Spitnik