От ракетного удара ВСУ в Новой Каховке погиб ребенок, несколько человек ранены
Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку, в последствие чего погиб ребенок.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Новая Каховка в Херсонской области, передает телеграм-канал издания "Известия".
Всего сообщается о запуске по Новой Каховке четырех ракет из комплекса "Точка У". Одна из ракет была сбита.
Однако, к сожалению, обломками сбитой системами противовоздушной обороны ракеты убило ребенка, передает источник.
Еще несколько человек получили ранения. Также говорится о том, что обстрел велся по объектам гражданского назначения.
Опубликовано: Николай Скира
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