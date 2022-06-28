От ракетного удара ВСУ в Новой Каховке погиб ребенок, несколько человек ранены

Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку, в последствие чего погиб ребенок.

Украинские войска обстреляли населенный пункт Новая Каховка в Херсонской области, передает телеграм-канал издания "Известия".

Всего сообщается о запуске по Новой Каховке четырех ракет из комплекса "Точка У". Одна из ракет была сбита.

Однако, к сожалению, обломками сбитой системами противовоздушной обороны ракеты убило ребенка, передает источник.

Еще несколько человек получили ранения. Также говорится о том, что обстрел велся по объектам гражданского назначения.

Опубликовано: Николай Скира

 

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