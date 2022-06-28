ПВО Курской области отразили воздушную атаку ВСУ

На территории Курской области был сбил беспилотник Вооруженных сил Украины.

Губернатор Курской области Роман Сатровойт сообщил о попытке Воорженных сил Украины устроить воздушное нападение на город Курск.

По его словам. неподалеку от города был замечен украинский беспилотный летательный аппарат украинской армии.

БПЛА был сбит системами противовоздушной обороны Российской Федерации, рассказал Старовойт.

По его словам. никто не пострадал и никаких разрушений в городе нет. На месте крушения сейчас работают спецслужбы.

"Возле Курска был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Чиновник также добавил, что сейчас на месте работают военные и спецслужбы", - заявил Старовойт./p>