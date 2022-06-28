Турция заявила, что спецоперация России в Украине полностью оправдана

В Турцию назвали начало специальной военной операции в Украине полностью оправданной.

Специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации, которая с 24 февраля проходит на территории Украины, полностью оправдана.

Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Раджепа Эрдогана Ибрагим Калым.

"Анкара считает, что российская специальная военная операция на Украине полностью оправдана", - заявил Калым.

При этом Турция намерена поддержать членство Швеции и Финляндии в НАТО во время саммита 29 июня, который пройдет в Мадриде.