Турция заявила, что спецоперация России в Украине полностью оправдана
В Турцию назвали начало специальной военной операции в Украине полностью оправданной.
Специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации, которая с 24 февраля проходит на территории Украины, полностью оправдана.
Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Раджепа Эрдогана Ибрагим Калым.
"Анкара считает, что российская специальная военная операция на Украине полностью оправдана", - заявил Калым.
При этом Турция намерена поддержать членство Швеции и Финляндии в НАТО во время саммита 29 июня, который пройдет в Мадриде.
Опубликовано: Николай Скира
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