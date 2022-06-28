Дачники рассказали, как спасти яблони от вредителей и болезней
Яблони, как и большинство фруктовых деревьев, могут быть подвержены вредителям и болезням. Для борьбы с вредителями и болезнями применяются химические, агротехнические, механические и биологические меры.
Профилактика болезней и вредителей яблони:
В качестве мер профилактики развития болезней и распространения вредителей нужно следить за подкормками, обеспечить растениям правильный уход. Рано по весне заняться обрезкой, сбором и уничтожением, проводить профилактические обработки и опрыскивания, сооружать ловчие пояса.
Подкормка:
Для здоровья яблони важно, чтобы удобрения были сбалансированными.
Удобрения должны быть сбалансированными.
Не вносить много азотных удобрений. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов к зиме и низкой зимостойкости.
Некорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами усиливают иммунитет яблони.
До появления зеленого конуса провести искореняющую обработку от болезней 7–8% раствором азотных удобрений.
Перед листопадом яблоню нужно обработать от парши 5% раствором мочевины.
При посадке в посадочные ямы добавляют фосфорные удобрения (для усиленного развития корневой системы), в мае-июне – азотные или комплексные (для хорошего прироста), в июле-августе – калийные (для плодообразования и вызревания).
Ручной сбор:
Ранней весной следует собрать гнезда боярышницы.
Падалицу следует собирать и уничтожать ежедневно.
Обработки и опрыскивания:
В начале мая для борьбы с тлей нужно обработать яблоню препаратом Фитоверм, а также наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на ствол.
После весенней обрезки обязательно обработать раны 3% медным купоросом и замазать их варом. Больные плоды и ветки следует сжечь или глубоко закопать.
Ранней весной (до появления зеленого конуса) провести искореняющую обработку всего сада раствором удобрений (см. борьба с паршой).
Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса.
При появлении признаков бактериального ожога необходимо сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.
Ловчие пояса:
Весной (в конце апреля) наложить ловчие пояса на стволы (30—50 см снизу) для отлова плодожорки и муравьев.
Штамб очистить, плотно наложить пояс из мешковины или бумаги в несколько слоев, шириной 25—30 см.
Сверху пояс смазать невысыхающим клеем.
Побелка и перекопка:
При перекопке нельзя повреждать корни яблони: снижается устойчивость, гибнут ветви. Молодые корни восстанавливаются, старые (у яблони – 3-4 летние) — практически не восстанавливаются.
Осенью, для защиты от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов, необходимо побелить штамб и основания скелетных ветвей.
При побелке можно добавить препараты для отпугивания грызунов.
Обрезка и вырезка ветвей:
Вырезку крупных ветвей проводить только весной.
После вырезки обязательны лечение ран и зачистка стволов.
Удалять больные плоды и ветки – сжигать или глубоко закапывать.
Борьба с вредителями яблони:
Для эффективной борьбы свредителями яблони все меры должны быть своевременными и регулярными. Сбор гусениц и профилактические обработки надо начинать ранней весной. На деревья ставить ловчие пояса и привлекать в сад полезных птиц и насекомых.
Тля на яблоне:
Яблонная зеленная тля, ее яйца зимуют на концах ветвей, у основания почек.В мае тля начинает расти и бурно размножаться (до 11 поколений).
Как бороться
В начале мая – начинать борьбу с тлей и муравьями.
Бороться с яблонной зеленой тлей следует начинать очень рано – в начале распускания почек яблони провести 2—3 обработки народными средствами.
Одновременно необходимо бороться с муравьями (симбиотические насекомые). Против муравьев хорошо помогают липкие ловчие пояса, которые накладывают рано весной.
Энтомофаги (хищные насекомые) – божьи коровки, златоглазки, мухи-серфиды (личинки) – снижают численность тли во вторую половину лета, поэтому борьба с тлей в июле практически не нужна.
Средства от тли на яблоне:
100 г хозяйственного мыла – на 10 л воды,
или клей силикатный – 100 г/10 л,
или настой одуванчика (200—400 г листьев и корней измельчить, добавить 10 л теплой воды, настаивать 2—3 часа).
Приготовленные настои нужно использовать сразу. Сроки обработок: распускание почек, после цветения (по необходимости).
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Огородники рассказали, как вырастить экологические сильные томаты
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского
США создали новую проблему Китаю, подписав меморандум о борьбе с незаконным рыболовством
CNN: Белый дом не верит в способность Украины вернуть утраченные территории