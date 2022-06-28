Дачники рассказали, как спасти яблони от вредителей и болезней

Яблони, как и большинство фруктовых деревьев, могут быть подвержены вредителям и болезням. Для борьбы с вредителями и болезнями применяются химические, агротехнические, механические и биологические меры.

Профилактика болезней и вредителей яблони:

В качестве мер профилактики развития болезней и распространения вредителей нужно следить за подкормками, обеспечить растениям правильный уход. Рано по весне заняться обрезкой, сбором и уничтожением, проводить профилактические обработки и опрыскивания, сооружать ловчие пояса.

Подкормка:

Для здоровья яблони важно, чтобы удобрения были сбалансированными.

Удобрения должны быть сбалансированными.

Не вносить много азотных удобрений. Избыток азота вызывает чрезмерное развитие тли, приводит к слабому вызреванию побегов к зиме и низкой зимостойкости.

Некорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями с микроэлементами усиливают иммунитет яблони.

До появления зеленого конуса провести искореняющую обработку от болезней 7–8% раствором азотных удобрений.

Перед листопадом яблоню нужно обработать от парши 5% раствором мочевины.

При посадке в посадочные ямы добавляют фосфорные удобрения (для усиленного развития корневой системы), в мае-июне – азотные или комплексные (для хорошего прироста), в июле-августе – калийные (для плодообразования и вызревания).

Ручной сбор:

Ранней весной следует собрать гнезда боярышницы.

Падалицу следует собирать и уничтожать ежедневно.

Обработки и опрыскивания:

В начале мая для борьбы с тлей нужно обработать яблоню препаратом Фитоверм, а также наложить ловчие пояса клеевого типа снизу на ствол.

После весенней обрезки обязательно обработать раны 3% медным купоросом и замазать их варом. Больные плоды и ветки следует сжечь или глубоко закопать.

Ранней весной (до появления зеленого конуса) провести искореняющую обработку всего сада раствором удобрений (см. борьба с паршой).

Против гусениц эффективны биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм) и клеевые пояса.

При появлении признаков бактериального ожога необходимо сразу обработать деревья антибиотиком Фитолавин.

Ловчие пояса:

Весной (в конце апреля) наложить ловчие пояса на стволы (30—50 см снизу) для отлова плодожорки и муравьев.

Штамб очистить, плотно наложить пояс из мешковины или бумаги в несколько слоев, шириной 25—30 см.

Сверху пояс смазать невысыхающим клеем.

Побелка и перекопка:

При перекопке нельзя повреждать корни яблони: снижается устойчивость, гибнут ветви. Молодые корни восстанавливаются, старые (у яблони – 3-4 летние) — практически не восстанавливаются.

Осенью, для защиты от зимующих стадий вредителей и солнечных ожогов, необходимо побелить штамб и основания скелетных ветвей.

При побелке можно добавить препараты для отпугивания грызунов.

Обрезка и вырезка ветвей:

Вырезку крупных ветвей проводить только весной.

После вырезки обязательны лечение ран и зачистка стволов.

Удалять больные плоды и ветки – сжигать или глубоко закапывать.

Борьба с вредителями яблони:

Для эффективной борьбы свредителями яблони все меры должны быть своевременными и регулярными. Сбор гусениц и профилактические обработки надо начинать ранней весной. На деревья ставить ловчие пояса и привлекать в сад полезных птиц и насекомых.

Тля на яблоне:

Яблонная зеленная тля, ее яйца зимуют на концах ветвей, у основания почек.В мае тля начинает расти и бурно размножаться (до 11 поколений).

Как бороться

В начале мая – начинать борьбу с тлей и муравьями.

Бороться с яблонной зеленой тлей следует начинать очень рано – в начале распускания почек яблони провести 2—3 обработки народными средствами.

Одновременно необходимо бороться с муравьями (симбиотические насекомые). Против муравьев хорошо помогают липкие ловчие пояса, которые накладывают рано весной.

Энтомофаги (хищные насекомые) – божьи коровки, златоглазки, мухи-серфиды (личинки) – снижают численность тли во вторую половину лета, поэтому борьба с тлей в июле практически не нужна.

Средства от тли на яблоне:

100 г хозяйственного мыла – на 10 л воды,

или клей силикатный – 100 г/10 л,

или настой одуванчика (200—400 г листьев и корней измельчить, добавить 10 л теплой воды, настаивать 2—3 часа).

Приготовленные настои нужно использовать сразу. Сроки обработок: распускание почек, после цветения (по необходимости).