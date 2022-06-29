Дачники рассказали, как избавиться от вредителей сада и огорода

Насекомые вредители способны способна уничтожить урожай. Для обработки насаждений используют инсектициды и народные средства.

Восклицательная совка:

Это бабочка, у которой на передних крыльях у основания вдоль жилок имеется клиновидное пятно, похожее на восклицательный знак, размах крыльев — 35-40 миллиметров.

По задним крыльям различают самок и самцов: у самок они светло-серые, а у самцов несколько темнее.

Самки откладывают ребристые и шарообразные серые яйца на сорняках. Через неделю из них выходят гусеницы длиной около 5 миллиметров, матовые или серые. Гусеницы обгрызают листья, в результате чего они падают на землю вместе с черешками.

Не брезгуют и корнеплодами, выгрызая в них глубокие и широкие ямки. Этот вредитель многояден, повреждает свыше 80 видов сельскохозяйственных растений.

Уходя на зимовку, гусеницы становятся серовато-бурыми, маскируясь под цвет почвы. Весной гусеницы окукливаются, и в июне — июле вылетают бабочки.

Меры борьбы:

Для отлова бабочек в июне—июле применяют ловушки со сладкой приманкой.

Развитие гусениц сдерживают рыхлениями, при этом разрушаются норки вредителя.

Хорошие результаты приносит уничтожение сорняков.

Посадки поражаемых совкой растений можно опрыскивать препаратами «Шарлей», «Циткор», «Талстар». Рекомендуется чередовать обработки ядохимикатом с опрыскиваниями настоями инсектицидных растений — полыни, белены, ботвы томатов.

Массовой гибели вредителя способствует глубокая перекопка почвы осенью.

Зайцы и мыши:

Зимой, когда бездействуют насекомые-вредители, сад все равно остается в опасности. В это суровое время активно ищут себе пищу мыши и зайцы.

Мыши проделывают ходы в снегу, у самой поверхности земли, и когда находят стволы деревьев, обгрызают кору на высоту лежащего снега по всему диаметру.

Меры борьбы:

О защите деревьев надо подумать с осени — обвяжите стволы ветками полыни или чернокорня, еловым лапником. А зимой, когда выпадает снег, утопчите его под деревьями, а потом присыпьте сверху рыхлым снегом.

Для защиты от зайцев деревья надо обвязать толем, частой металлической сеткой или 3-4 слоями полиэтиленовой пленки.

Листоеды:

Это мелкие (около 5-10 миллиметров длиной) жуки. Жуки и их личинки вредят практически всем культурным растениям, всего в мире их насчитывается 25 тысяч видов. Жуки обычно красиво и ярко окрашены. Одним из самых известных листоедов является колорадский жук.

Отвар ботвы томатов: 2 килограмма ботвы заливают 3 литрами воды и кипятят в течение 1 часа, затем процеживают и в дальнейшем используют для опрыскивания, разводя 1 литр раствора 5 литров воды.

Для борьбы с листоедами используются все препараты, рекомендованные для борьбы с колорадским жуком («Кинмикс», «Командор», «Конфидор», «Корадо», «Фьюри» и другие).

Луговой мотылек:

Это ночная бабочка, которая днем прячется в траве, а в сумерках начинает лет. Самки откладывают яйца, из которых уже через несколько дней отрождаются гусеницы. Уже через пару недель при благоприятных условиях они достигают в длину 30 миллиметров и становятся серо-зелеными, с темными полосами на спине и боках.

Голова у гусениц черная. Докормившись, гусеницы окукливаются и в этой стадии развития зимуют.

В год развивается 1-2 поколения вредителя, второе поколение появляется в конце июля. Наиболее опасным считается первое, так как в этот период растения еще слабы, а численность вредителей велика.

Развитию вредителя способствует влажная и тёплая погода.

Меры борьбы:

Регулярная борьба с сорняками (особенно «любят» гусеницы лебеду, щирицу, марь белую и различные виды полыни).

С ранней весны регулярно проводят опрыскивание растений инсектицидными препаратами (лучше всего — безопасными для человека биопрепаратами — «Битоксибациллином», «Лепидоцидом») с интервалом 10-14 дней.

Гусениц, выросших более 5 мм, можно уничтожить лишь химическими инсектицидами — «Фьюри», «Кинмикс», «Фуфанон».

Медведка:

Питается практически всеми овощными растениями, но при случае подгрызает и корешки цветочных растений.

Благодаря мощным конечностям медведка роет ходы и норы в земле, уничтожая при этом корни, стебли и семена растений.

На глубине 10-15 сантиметров в норах самки откладывают крупные, до 2,5 сантиметров длины, яйца группами по 400-450 штук. Через 20 дней из яиц появляются личинки, очень подвижные и очень прожорливые.

Меры борьбы

Прежде всего рекомендуется механический сбор медведок. Для этого делают специальные небольшие навозные кучи, в которые медведки с удовольствием забираются.

Более трудоемкий и менее эффективный способ отлова — методом затопления свежих нор. В этом случае лучше держать рядом с собой курицу, которая быстрее, чем человек, реагирует на всплывающую добычу. Кстати, иногда отлавливать медведок помогают домашние кошки.

В последнее время создано множество инсектицидов для борьбы с медведкой. Это: «Медвегон», «Медвежатник», «Медветокс», «Медведка+проволочник», «Гризли», «Базудин», «Банкол», «Гром».