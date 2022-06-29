Адвокаты приговоренного к смерти в ДНР Шона Пиннера написали запрос о помиловании

Сторона защиты британского наемника ВСУ Шона Пиннера запросили для него помилование.

Сторона защиты британца Шона Пиннера, приговоренного к смерти судом Донецкой народной республики, обжаловала приговор.

Адвокаты запросили для своего подзащитного замену смертной казни на пожизненное заключение, рассказывает ТАСС.

"Мы просим изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы", - приводит ТАСС заявление защиты.

Напомним, что ранее его приговорили к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника.

Опубликовано: Николай Скира

 

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