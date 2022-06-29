Дачники рассказали, как избавиться от тли на кустах в саду

Тля поселяется на любых растениях – от комнатных цветов до взрослых деревьев. За сезон колония насекомых может нанести серьезный ущерб как самим растениям, так и будущему урожаю.

В настоящее время известно более 4 тысяч видов тли, из которых примерно 1 тысяча обитает в Европе. Это насекомое с неумеренным аппетитом переносит опасные вирусы и провоцирует развитие аномалий у растений.

Размножается тля очень быстро и за считанные дни оккупирует грядки. От ее нашествия особенно страдают огурцы, капуста, бобовые и тыквенные культуры. Молодые побеги замедляют рост, снижается плодообразование, растения чахнут и погибают.

Бороться с тлёй можно разного рода опрыскиваниями. Эффект будет, но не надолго. Придется повторять процедуру каждые две недели.

Я расскажу о трех проверенных способах опрыскивания и об одном новом методе борьбы без опрыскивания, который мы сейчас тестируем.

Сначала об опрыскивании. С недавних пор мы отказались от химпрепаратов. Их эффективность против тли не выше, чем обработка раствором нашатыря или настойками чистотела, чеснока и перца .

Химия уничтожает тлю, но на смену погибшим вредителям приходит новая армия молодняка, вылупившегося из яиц. И так волна за волной - мы избавляемся от взрослых особей, но яйца при этом не погибают. И не важно, чем мы пользуемся - химией или органикой - совсем избавиться от тли у нас не получается.

Но все равно, надо что-то делать. Иначе эта зараза все съест в саду. Хорошо помогает чистотел, жгучий перец и нашатырный спирт.

Раствор нашатырного спирта не только убивает тлю, но и отпугивает муравьёв, медведок, личинок майского жука и прочих вредителей. Также он служит хорошей внекорневой азотной подкормкой по листу.

Готовим раствор так: пузырек нашатыря на ведро воды. Заливаем в опрыскиватель и тщательно обрабатываем кусты, направляя струю снизу вверх, чтобы нижняя поверхность листьев не осталась сухой.

Можно бороться с тлей настоем чистотела.

Не знаю, как у вас, а в нашем саду чистотел - самый распространенный сорняк.

Пучок чистотела мелко режем и замачиваем в банке с водой. Через пару часов, когда настой приобретет цвет чайной заварки, можно начинать опрыскивание. Наутро тли не будет - гарантировано. Но, как я уже писала выше, эту обработку придется повторять один раз в пару недель.

Ещё один хороший препарат - раствор жгучего перца. Готовится он так: пакетик перца (50г) заливаем литром воды и кипятим около часа. Охлаждаем, разводим водой 1:10 и можно начинать обрабатывать. Но не забудьте надеть респиратор. Эта жидкость, попадая на слизистые носа и в глаза, может вызывать слёзы и жжение.

Эффект от перца продолжается дольше, чем от чистотела, но предохраниться от тли на весь летний сезон тоже не получится.

В этом году мы решили пойти другим путем и протестировать новый метод на плодовых деревьях и кустарниках. Без опрыскивания.

Он пришёл мне в голову, когда я, наблюдая за тлей, заметила, что она поражает только самые нежные молодые листочки на вершине побегов. Значит этих листочков должно быть как можно меньше, чтобы у тли не было кормовой базы.

К тому же, как известно, яйца тли зимуют в верхушечных почках, из которых по весне отрастают молодые побеги. Яйца находятся под кожицей вдоль верхней части молодой веточки.

Значит, как только из этих почек начнут отрастать молодые веточки, нужно просто прищипнуть им верхушку с кладкой яиц и сделать это до того, как тля начнет массово вылупляться из яиц после зимовки.

Остаётся риск заноса муравьями "чужой тли" с других растений. Но поскольку молодые листочки мы уже прищипнули, на грубых листьях тле не будет так комфортно и она останется малочисленной.

Возможно даже, что растение останется чистым на весь сезон, если не забывать регулярно прищипывать верхушки вновь отрастающих веточек.

В прошлом году у нас очень сильно пострадали от тли яблоня, миндаль и слива. Поэтому в этом году, пока тля не начала атаковать плодовые деревья, я прищипнула макушки на всех приростах этого года.

Пока яблоня стоит чистая от тли. Посмотрим, сработает ли мой метод.

Так же я поступила с веточками сливы, миндаля, абрикоса.

А у персика и нектарина я выломала больше трети молодых побегов, чтобы сильно проредить крону. Тля любит тень и сильно загущенные кроны деревьев. На сильных побегах, растущих на открытом солнце, её можно встретить крайне редко.

В начале статьи я упомянула, что на наших розах уже есть тля. Прищипывать верхушки молодых побегов на розах весной категорически нельзя, потому что каждый такой побег заканчивается бутоном. Поэтому с тлёй на розах мы боремся по-старинке раствором нашатырного спирта.