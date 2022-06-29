Дачники рассказали, как ускорить рост ягод летом

Однако не всегда клубника радует хорошим урожаем, хотя не является особо капризной культурой. А все потому, что при ее выращивании некоторые огородники упускают важные нюансы.

Это гостья прибыла из Франции, была получена методом опыления чилийской и виргинской земляники. И была названа в честь Английской королевы Виктории. Но несмотря на это, что Виктория была завезена, наша земляника лесная была намного вкусней.

Но хватит историй, перейдём к методу использования дрожжей, марганцовки и йода.

Сначала используем дрожжи. Поливать нужно дрожжевой подкормкой до цветения клубники.

Рецепт дрожжевой подкормки: собираем сорняки какие есть с огорода, измельчаем и засыпаем в ведро. Далее, нам понадобиться бочка 70 литровая и 500 г дрожжей, важно использовать натуральные прессованные и еще нужно 500 г черного черствого хлеба.

В эту бочку мы высыпаем измельчённые сорняки и все перечисленные ингредиенты и заливаем тёплой водой. И оставляем на 3 дня бродить. После процеживаем и можно использовать.

Можно простой способ использовать. Нам нужно ведро 5 литров, 1 кг дрожжей живых прессованных. Смешиваем тёплую воду и дрожжи, оставляем бродить на 5 дней. После 0,5 полученной смеси разбавляем 7 литрами теплой воды.

Раствор для использования должен быть тёплым и почва тоже. Когда холодное время, подкормку лучше не делать, а лучше в тёплое время. Подкормку делаем утром или вечером, чтобы раствор не испарился.

Подкормку делаем, проливая под каждый куст 0,5 литра.

На следующий день после подкормки проливаем раствором йода. Состав: в 10 литровое ведро с водой добавим 10 мл йода и щепотку марганцовки, смешиваем. Важный момент, для того чтобы добавить правильное количество марганцовки, добавляем сначала марганцовку и получаем фиолетовый цвет, а потом йод.

Полученный раствор разводим в 10 литрах воды, после можем опрыскивать все наши ягодные кусты. Этим раствором мы обеззаразим и напитаем витаминами.

Важно эту подкормку делать до формирования ягод. Когда куст цветёт - это не помеха.