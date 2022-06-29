Дачники рассказали, что такое морозобоины и как их устранить

Зимой кора плодовых деревьев может пострадать от морозобоин. Из-за резкого перепада температур, когда ночью экстремально холодно, а днем пригревает яркое солнышко, кора трескается, в ствол проникают инфекции.

От чего появляются морозобоины?

В ясные морозные дни солнечные лучи сильно нагревают кору с южной стороны дерева, а ночью температура резко падает. Ткани дерева лопаются, и образуются продольные трещины – морозобоины.

Морозобины – не смертельные раны для деревьев. С такими повреждениями взрослые плодовые и декоративные деревья будут продолжить расти и давать урожай. Однако растение при этом будет, несомненно, страдать, потеряет декоративный внешний вид.

С чего же начать?

Давайте рассмотрим все проблемы и неприятности, которые могут возникнуть в течений сезона, это будет своего рода экскурсия по саду, мы заглянем в прошлое, посетим настоящие и приоткроем дверцу с заветной надписью "будущее"

Грибы проникают вглубь древесины, тем самым приводя к гибели растения.

Весенний осмотр:

Трава, сорняки -это конкуренты наших плодовых культур. Конечно, дереву-исполину с толстым стволом и мощными корнями какой-то одуванчик вряд ли повредит, а вот для новых посадок он вполне может стать нежелательным гостем. Поэтому с приходом теплых денёчков все в сад - полоть сорняки.

Зимние заботы:

Особое внимание старайтесь уделить тем культурам, которые не очень охотно воспринимают наши суровые зимы. Их побеги могут в течений зимы получить повреждения, а с приходом весны и активном ростом тканей повреждённые участки могут начать отмирать, возникают так называемые морозобоины.

Часто их можно видеть на косточковых культурах - вишне, сливе и других. Борьба с морозобоинами - длительный процесс, но нужный.

Устраняем морозобоины:

Приступая к устранению больших морозобоин, вооружитесь острым инструментом. Место это необходимо очень хорошо вычистить острым ножом до свежей древесины, а затем забелить, если оно неглубокое, либо замазать садовым варом или, если поверхностное.

Глубокие морозобоины вар не применяем, а берём просто сырую садовую почву вперемешку с навозом, можно в место навоза использовать перегной. И что вы тоги получим дышащие покрытие и сохранная рана, от высыхания, и вредителей.

Споры на стволе рябины:

На молодых побегах их проще всего просто обрезать, а вот если побеги толстые либо морозобоины возникли на стволе, что привело к образованию дупел, то медлить не стоит. Если затянуть с их устранением, то в этом месте может поселиться гниль приводящие к гибели растения.

Летние проблемы:

На дворе знойное либо дождливое лето. Первое - это рай для царицы-засухи. Если вовремя не полить растения, то они начнут медленно погибать. Особенно это касается культур, у которых корневая система расположена близко к поверхности почвы.

Такова например калина - культура, которая есть почти на каждом садовом участке. На вовремя не политых растениях начинают сохнуть листья, если полив так и не начался или не пошел дождик, то станет осыпаться завязь, и как итог- полное отсутствие урожая.

Совет если дождливое лето или весна, которые могут стать причиной повреждения коры плодовых деревьев. А в повреждениях древесины поселяются самые настоящие грибы - они проникают в самую глубь тканей. убивая растение полностью, на стволах появляется и плесень.

Бороться с грибами следует кардинально - брать острый нож или наждачную бумагу и счищать. Затем оголившиеся ткани обрабатывать бордской жидкостью и обязательно красить или изолировать садовым варом от проникновения инфекций.