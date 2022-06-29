Огородники рассказали о травах улучшающих вкус растений и ускоряющих их рост

Есть определенные способы ускорить рост растений и цветов, будь то комнатные растения в горшках или садовые растения на открытом воздухе.

Есть такая трава, как базилик.

Его нужно высаживать с такими культурами, как перец, фасоль, капуста, томат. Так базилик улучшит вкус, отпугнёт своим запахом мух, бобовую зерновку, комаров.

А какая замечательная и нужная трава валерьяна.

Эта трава понадобиться в приготовлении компостной ямы. Если вы хотите у себя в компостной яме большое количество дождевых червей, то ее нужно формировать так: накидайте туда корень травы валерьяны, листья лука и корень цикория.

А вы знаете такую полезную траву, как иссоп?

Она нужна нам для того, чтобы отпугнуть своим эфиром капустную совку, и если у вас на огороде растёт виноград, она вам тоже будет необходима.

А какая полезна календула.

Её можно сеять на любом участке вашего сада. Она растет отлично с томатом, спаржей, баклажаном, соседствует хорошо с картофелем и отпугивает от них вредителей, таких как гусениц бражника, колорадского жука и вредителя спаржи. Также, разные насекомые тоже не любят эту траву.

Если ее посадите, вы будете точно знать, что в вашей почве не будет нематодонов (круглые черви) которые опасны как нашим растениям так и нам, а почва обезаразится от микробов. Но это ещё не все полезные качества календулы, она хорошо защищает овощи и землянику от корневой гнили и клещей.

Не любят её и вредители, как малиновая муха, тля, листогрызущие насекомые, которые любят полакомится нашими ягодными культурами. А при выращивании роз, календула защитить от болезней.

Хотите улучшить рост и вкус фасоли, томатов - вам поможет любисток лекарственный.

Хотите у себя в саду пчёлок и полезных насекомых, тогда высаживайте в разных участках вашего сада мелиссу лекарственную.

Как хорошо помогает трава, молочай чиновидный, от мышей и моли. Поэтому высаживайте её тоже побольше.

Трава монарда трубчатая, улучшает у томатов вкус и рост.

Вы наверно знаете траву мята,

и как она помогает капусте и томатам при росте и развитии, отпугнёт от капусты белянку и совку, привлекая хищных насекомых. А какой замечательный, вкусный и полезный чай можно приготовить из нее.

Трава настурция, хорошо помогает расти таким культурам как - тыква, капуста, редис. Высадите под деревьями с фруктами, и избавитесь от тли, белокрылки, клопов, гусениц, которые атакуют капусту. Высадите рядом с картофелем и избавитесь от колорадского жука. А когда наступит конец сезона, станет хорошей мульчей.

Травушка, как петуния, станет на защиту бобовых растений.

Трава полынь горькая:

Когда высадите эту траву, тут же забудете о таком насекомом, которое вредит нашей морковке - это морковная муха. Также насекомое, как белокрылка - вредительница цветов. Еще она отпугивает муравьев. Но это не все полезные свойства, это растение пригодиться и в лечебных целях.

Она действует как успокоительное, тонизирующее, противогрибковое, жаропонижающее, желчегонное, болеутоляющее, очищающее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, ранозаживляющее, отхаркивающее, спазмолитическое.