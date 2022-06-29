Огородники рассказали, как хозяйственное мыло может помочь в огороде

При выращивании разнообразных фруктов, зелени, овощей, цветочных культур часто прибегают к помощи хозяйственного мыла, на основе которого готовят средства от вредителей и заболеваний.

Избавляемся от крыжовниковой огнёвки:

Когда мы хотим получить на нашем участке хороший урожай смородины или крыжовника, нам может помешать такой вредитель, как крыжовниковая огнёвка. И сегодня я вас научу, как можно избавиться от неё и защитить наш урожай с помощью раствора из дегтя.

Состав: Берём 10 литровое ведро с водой и туда добавляем натёртого хозяйственного мыла, в пропорциях 1/3 бруска и ещё 50 мл. дёгтя, обязательно берёзового, все тщательно перемешиваем и можно использовать. Опрыскивание нужно делать до того, как зацвели кустарники и после того, как отцвели.

Избавляемся от малинно-земляничного долгоносика:

Как неприятно увидеть на своём участке засохшую завязь или почерневшие на землянике цветы. Но сейчас приготовив раствор, мы с вами не увидим такой картины.

Состав: берём 10 литровое ведро с водой, добавляем 30 г хозяйственного мыла, натёртого на тёрке и 2 столовые ложки дёгтя берёзового, всё перемешиваем. Обрабатываем 2 раза, когда увидим бутоны на землянике, интервал между обработкой соблюдаем 5-7 дней.

Также нужно обработать этим раствором и нашу ежевику, малину, шиповник. Тогда жук не сможет перекинуться на эти культуры. Обрабатываем 2 раза до того как зацветут.

Избавляемся от Вишнёвого долгоносика:

Если вы столкнулись с такой неприятностью на своём участке и вредитель нанёс вред в прошлом косточковой культуре, такой как черешня, вишня, и тд. Обязательно проведите обработку весной этим раствором.

Состав: берем 10 литровое ведро с водой и добавляем хозяйственное мыло, в пропорциях 1/3 бруска и 1 столовую ложку дёгтя, обязательно берёзового, и всё перемешиваем. Обработку проводим в первой декаде весны, до того как распустятся почки и вторую, перед тем как зацветёт. Нужно тщательно опрыскать деревья.

Избавляемся от Бояры:

Боярышница наносит вред таким культурам как вишня, груша, яблоня, абрикос, и другие культуры, относящиеся к семейству разноцветных. Этот состав избавит от этого вредителя.

Состав: берём 10 литровое ведро с водой и добавляем туда хозяйственного мыла натертого в пропорциях 1/2 бруска и 20 мл дёгтя, всё перемешиваем. Обработку нужно проводить несколько раз, зависит от наличия гусениц.

Первая, когда будет фаза, так называемая ( зелёный конус), Вторая, до того как зацветут бутоны. И если гусеницы ещё присутствуют, обрабатываем после того как зацвело, интервал соблюдаем между обработками 2 недели.

Избавляемся от Сливовой плодожорки:

Не хочется наблюдать, как личинки плодожорки поедают за нас наши сливы. Поэтому сейчас будем готовить раствор и избавляться от этого вредителя.

Состав: берём 10 литровое ведро с водой и добавляем туда хозяйственного мыла натертого в пропорциях 0,5 бруска и 20 мл дёгтя, всё перемешиваем. Обработку проводим после того, как отцвели деревья и повторяем после того, как прошло 4-7 дней. Последнюю обработку после того, как прошло 3-4 недели.

Избавляемся от Тли:

Мы знаем как бывает прожорлива тля на нашем участке, и погода не помеха - что жара, что ненастье, а от наших молодых побегов оставляет одни закорючки. И чтобы спасти и не дать полакомиться побегами, сейчас мы приготовим раствор из дёгтя.

Состав: для приготовления раствора понадобиться тара, наливаем в неё горячею воду, один литр и добавляем 0,5 бруска натёртого на тёрке дегтярное мыло и ещё нам понадобиться столовая ложка дёгтя, обязательно берёзового, всё перемешайте.

После возьмите 10 литровое ведро с водой и налейте туда полученный раствор, в объёме пол литра. Обрабатывайте опрыскивая все листья и побеги.

Избавляемся от муравьёв:

С муравьями мы можем бороться тоже с помощью берёзового дёгтя. Для того, чтобы прогнать их с грядок, нужно капнуть 1-3 мл на муравейник и вы увидите как быстро они сбегут с вашего участка.

А чтобы муравьи не смогли занести тлю на деревья, нужно смочить в берёзовом дёгте ветошь или тряпку, и обмотать штамбы и кусты.

Избавляемся от кротов:

Теперь мы знаем как можно избавиться от вредителей, но что делать когда к нам на участок пожалуют в гости кроты. Они тоже вредят нашим насаждениям. Сейчас вы узнаете как можно бороться с ними. Для этого нам понадобиться раствор, ветошь или тряпка.

Состав: берём растительное масло 100 гр. и один стакан дёгтя, всё тщательно перемешиваем и пропитываем тряпки или ветошь. После находим все норы на участке и кладем в нору ветошь или тряпку, затем закапываем землёй. И посмотрите, какое действенное средство вы сделали, после которого все кроты освободят ваш участок.