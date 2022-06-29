Опытные огородники рассказали о применении дрожжей для увеличения росат растений

Дрожжи представляют собой микроскопические грибы, относящиеся к одноклеточным. Это живые организмы, которые едят, размножаются и в процессе своей жизнедеятельности продуцируют различные вещества.

Дрожжи хорошо стимулируют рост и дают растениям полезные бактерии. Они хорошо ускоряют рост корневой системы на целых 10-12 дней и увеличивают их в 2-10 раз! Тем самым увеличивают развитие и здоровье зелени. Что нам дает дрожжевой раствор? Растение становиться крепкое, выносливое, не вытягивается, и переносимость пикировки улучшается.

Дрожжевая подкормка полезна всем овощным культурам, землянике, цветам. Хорошо себя зарекомендовал как подкормка вне корневая. Ну и наконец, как этот чудесный состав правильно приготовить. Я для вас подготовил не один рецепт для подкормки, читайте, изучайте и применяйте на практике.

Рецепт №1:

Берём 200 г обычных дрожжей, разводим в 1 л воды. Перед тем как подкармливать растения, разбавляем с 9 л воды и перемешиваем.

Рецепт №2:

Берём 100 г сырых дрожжей, 10 л воды тёплой, это всё смешиваем и настаиваем сутки.

Рецепт №3:

Берём 10 литров тёплой воды и добавляем туда 10 г дрожжей ( сухих) и 2 столовые ложки сахара, всё перемешиваем и даём настояться 2-3 часа. Как только настоялся, для того чтобы подкормить растения, разбавляем настой в соотношении: 1 л настоя к 5 л воды.

Рецепт №4:

Берём 5 л воды, добавляем туда 2 г аскорбиновой кислоты, 1 столовую ложку дрожжей (сухих), 2 столовые ложки сахара и горсти земли. Все это перемешиваем и даём настояться сутки. После того как настоялось, берём 1 л настоя и добавляем туда 10 л воды и подкармливаем.

Но как это бывает, что не всегда можно купить хорошие живые дрожжи. На этот случай, я подскажу как сделать свои в домашних условиях.

Начнем с закваски из пшеничного зерна:

Берём 1 стакан зёрна пророщенной пшеницы перемалываем, можно на кофемолки, и добавляем 2 столовые ложки муки и 2 столовые ложки сахара. Всё перемешиваем до состояния густой каши и ставим на плиту, варим 15 – 20 минут на медленном огне.

После того как сварили нужно оставить на 1-1,5 суток для того чтобы забродила. Как только забродит, добавляем 10 литров воды и перемешиваем. Всё! Подкормка готовка к применению.

Используем шишки хмеля для закваски:

Берём 1 стакан шишек хмеля, можно свежих, можно сухих и заливаем кипящей водой 1,5 литра, затем ставим на плиту и варим 1 час на медленном огне. После даём остыть и процеживаем, добавляем 2 столовые ложки пшеничной муки, 2 столовые ложки сахара, перемешиваем и ставим в тёплое место на 2 суток.

Как настоялось, добавляем 2 отваренные картофелины натёртых на терке и оставляем ещё на сутки. После как прошли сутки, можно использовать для подкормки. Только нужно разбавить 1 стакан закваски в 10 литрах воды.

Советы:

Для того чтобы у вас быстро укоренился черенок, нужно выдержать в дрожжевом растворе сутки. Единственное, не забываем соблюдать температурный режим. Проще говоря, когда используете раствор почва должна быть прогретая.

Дрожжевую подкормку лучше делать весной или летом, можно при пересадке. Также можно поливать подкормкой больные и слабые растения.

Важно не забывать, что брожение поглощает калий и кальций из почвы, поэтому, нужно вносить золу.