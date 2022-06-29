Силы ЛНР взяли в плен десятки иностранных наёмников под Лисичанском
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о том, что множество иностранных военных были захвачены в плен под Лисичанском.
29 июня советник министра иностранных дел Луганской Народной республики Виталий Киселев сообщил, что вооружённые силы республики совместно с российскими солдатами взяли в плен иностранных солдат, воевавших за ВСУ в разных частях Донбасса и скрывавшихся от правосудия.
"Наемники принимали участие в боях в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали", - сообщил Киселёв.
При этом Виталий Киселёв отметил, что сейчас на территории Лисичанска находятся порядка 120 иностранных наёмников из Польши, США, Британии и Франции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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