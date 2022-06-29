Силы ЛНР взяли в плен десятки иностранных наёмников под Лисичанском

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о том, что множество иностранных военных были захвачены в плен под Лисичанском.

29 июня советник министра иностранных дел Луганской Народной республики Виталий Киселев сообщил, что вооружённые силы республики совместно с российскими солдатами взяли в плен иностранных солдат, воевавших за ВСУ в разных частях Донбасса и скрывавшихся от правосудия.

"Наемники принимали участие в боях в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали", - сообщил Киселёв.

При этом Виталий Киселёв отметил, что сейчас на территории Лисичанска находятся порядка 120 иностранных наёмников из Польши, США, Британии и Франции.