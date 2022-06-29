Огородники рассказали, как получить урожай тыквы от 50 кг

Тыква – полезная и вкусная овощная культура, которая не зря занимает на участке одно из главных мест. Урожай тыквы всегда будет хорошим, если верно соблюдать простые правила агротехники.

Для начала подготовим семена:

Для этого возьмём самые крупные и на вид сильные семена, а все нестандартные отбраковать и выкинуть. Для того чтобы подготовиться к посеву и прорастит их до проклевывания, нужно до посева за 2 -3 дня опустить в воду с температурой 40 – 50 °С на 2 -3 часа.

Затем берём ткань кладем туда семена и замачиваем при температуре 25 °С. Как только увидели, что семена проклюнулись, можно производить посев. Важно! Семена замачиваем обязательно, так как они после этого быстрее всходят и не подвергаються нападению вредителей.

Если хотите закалить смена которые проклюнулись, положите их в мокрую ткань на 3-5 дней в холодильник, в овощной отсек.

Рассада:

Берем посевной ящик, горшочки торфяные или бумажные и на дно засыпаем опилки, слоем 3-5 см.

Пророщенные семена нужно высеять за 21-22 дня до того как будете высаживать рассаду в открыты грунт. Нужно поддерживать температуру первые 2-4 дня 18-26°С днем и 15-17°С ночью. Как только появились всходы, снижаем до 15-17°С днем и до 12-14°С ночью, в течении 4 -6 дней.

Тем самым мы не дадим рассаде вытянуться. После поднимаем днем до 17-22°С, а ночью до 14-16°С. Поливать нужно регулярно и умерено. И высаживаем в грунт.

Да, долгий процесс, не правда ли? А можно проще, как это делаю я.

Для этого нам понадобиться : штыковая лопата и участок.

Берём штыковую лопату и сначала размечаем нашу будущую грядку, срезаем дёрн на глубину штыковой лопаты, чтобы образовались вот такие коновалы и переворачиваем вниз траву с землёй на верх, как на фото.

Затем разравниваем и немного добавляем земли ещё сверху 2-3 см.

Потом просто садите семена тыквы в эту гряду. Трава послужит нам удобрением для тыквы или любой культуры, когда будет прорастать.

Она будет рвать своими корнями весь этот дёрн и будет питаться ими. Трава когда начнет разлагаться будет выступать как акселерат для тыквы и тем самым питать её как удобрение. В таких условиях тыква развивается очень быстро. Корневая система становиться сильная.

Образовавшиеся каналы мы будем использовать для полив нашей тыквы. Ненужно поливать на гряду, а просто заливаем в каналы воду и всё. И весь сезон так поливаем.

Когда будем так поливать, мы тем самым дадим возможность тыкве развить мощную корневую систему. Так как его корни буду стремиться войти глубже в грунт к воде и разрывать всё на своём пути, в нашем случае траву пырей. С помощью данного метода у нас будут два результата:

Тыква от 50 - 70 кг. Травы пырей не будет и можно на следующий сезон сажать в эту гряду любую культуру так как земля будет пушистая и плодородная.