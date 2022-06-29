Огородники рассказали, как вырастить экологические сильные томаты

Прежде всего, нужно жить в гармонии с землей и искать ответы у живой природы. Все, что требуется для хорошего урожая, заложено в законах матушки-природы.

Древние ацтеки называли его томатль и считали его несъедобным. А испанские завоеватели привезли его в Европу, где он длительное время выращивался как декоративное. Но люди отметили прекрасный вкус сочных красных плодов.

Конечно, нам важно знать особенности роста у различных сортов томатов. От этого зависит, к примеру, способ выращивания – в открытом грунте.

И чтобы получить хорошие и ровные всходы нужно начать с качественного посевного матерьяла. Семена выбираем , сильные, крупные, и однородные по размеру и массе.

Чтобы выбрать именно такие, есть средство берём 50г соли и разбавляем в таре с одним литрам воды и держим смена в нём 5 минут. Самые крупные, с лучшей всхожестью и энергией прорастания, осядут на дно.

После хорошо промойте их и обработайте ( для профилактике от заболеваний) в 1 % растворе марганцовке в течений 15 мин – 20 мин .

Затем семена тщательно промойте и поместите на 4 -6 часа в вытяжку древесной золы.

Состав вытяжки 20 г золы на 1 литр воды, настоять 1-2 суток, процедить. Или же обработать соком алоэ в течений шести часов.

Что делать потом?

Поместить набухшие семена в холодильник на 5 – 10 дней . Не замораживая их и следить, чтобы были влажные. За это время подготовить землю. т. е. пропарите ту, что заготовили с осени.

Состав земли перегной, торф, земля из-под огурцов. Для этого в ведро налить немного воды , поставить банку с множеством отверстий в дне. Чтобы проходил пар. Накрыть банку тряпкой и насыпать землю. Если земля сухая, сделать воронку в центре и в неё налить воду. Пропаривать час – полтора.

В пропаренную остывшую землю добавите состав из стакана золы на литр воды. Все преремешать и заполнить ящички глубинной не мене 10 см. Полить густой маргонцовкой. Через 3-4 дня провести посев. Нужно использывать проклюнувшие семена.

Карандашом сделать углубление до 1 см, класть 2 семечки, отмечая сорт, присыпать полу влажной землёй. Затем поставить в тепло, прикрыв плёнкой и газетой.

Как появиться всходы, ставьте к самому стеклу, с наклоном. Если будет жарко, открывайте форточку.

Когда уже есть 2-3 настоящих листочка , положить в стаканчик 250 мил из под сметаны, ряженки, ёгурта. ( крупноплодные и высокорослые сорта – в литровые банки) или в другие емкости, но более глубокие прищипывая центральный корешок. Сеянцы не подкармливать, так как мы землю хорошо заправили перед посевом.

Как только увидите возобновления роста уносите в помищение с температурой 16 – 18 градусов днём ( к ночи – пониже) Если будите выращивать рассаду в квартире, держите на окне у рамы, чаще проветривайте, чтобы не было жарко.

С семенами томатов, которые планирую высадить в не обогреваемую теплицу пораньше, начинайте проращивать в конце февраля точнее 17,18,25,26 по лунному календарю и высеивайте не позднее 10 марта: К высадке они готовы к 1О — 15 мая как только земля прогревается до 15 С можно смело высаживать.

Семенам же для открытого грунта нужно проращивать в конце марта 21,25, 26 по лунному календарю и высевайте до 10 апреля. К высадке готовы они к 10-15 июня.

Необходимо постараться, чтобы перед посевом в грунт возраст будущих растений равнялся 60 — 65 дней.

А если вам хочется получить более ранние томаты, то нужно, чтобы они были 70 — 75-дневными.

Место посадки должно хорошо освещённое быть, не в тени. Лунки делать с расстоянием 30 - 40 см. между рядье 60 -70 см.

Лунки делаете не глубокие и налейте туда воду, через 5 -10 мин делаете вот таким инструментом или просто палочкой маленькую лунку, если вода в питалась налейте туда воды для того чтобы корни себя хорошо чувствовали и присыпаете землёй. Если сделаете всё правильно получите отличный урожай.