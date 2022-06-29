Дачники рассказали об опасных весенних вредителях и борьбе с ними

Грамотная и своевременная обработка садового участка гарантирует отсутствие распространённых проблем.

Начнём с Яблони:

1-ый вредитель, яблоневый цветоед.

Или ещё его называют долгоносик-цветоед. Зимует он в трещинках коры, под листьями или верхнем слоем почвы. Просыпаются и ползут на дерево, после повышения температуры и схода снега.

Опасность их заключается в том, что они массово поражают бутоны цветущего дерева. Самки откладывают яйца в бутон, а личинки уничтожают всё содержимое бутона. И что можем наблюдать цветки усохли и не раскрылись.

Но только не в нашем случае, мы знаем как бороться с ними не прибегая к химическим средствам. Поможет нам в этом деле клеевой ловчий пояс, после того как отцвели яблони его нужно сжечь. Заметка: если вы не знаете как его изготовить и установить, ставьте лайк и мы напишем статью как его изготовить и правильно установить.

Груша:

2-ой вредитель, листовая галица.

На грушу может напасть как яблочный так и грушевый цветоед.

Но самый неприятный вредитель это - листовая галица. Питается только молодыми листьями груши.

Зимует в земле, и оживают в начале мая или в конце апреля, самки откладывают яйца, ещё в не распустившемся молодом листочке груши. И как только личинки вылупляются, начинают высасывать сок из этого листочка.

Распознать их можно по тому как на листочке появляются по краю уплотнения, их называют ещё галлы, листья ломкие и подсыхают закручиваясь в верх, там то и развивается вредитель.

По этим признакам вы можете определить поражены ваши груши или нет, если заметили подобные признаки, собирайте эти гнёзда осенью после уборки урожая в ручную, они хорошо видны.

Кустарники. Такие как вишня, слива и черешня:

3-ий вредитель, вишнёвые долгоносики. Их ещё называют слоники, трубковёртые вишнёвые.

Эти вредители самые опасные для нашей черешни или вишни и любого косточкового дерева на участке. Зимуют они в верхнем слое почвы, ползут на дерево когда идёт цветение и питаются как почками, так и завязями могут и цветками. На вид жучки 10 мм есть хобот и зелено-бронзовый цвет. Самка откладывает яйца в плод, когда он начинает спеть.

После 10 дней цветения.

Просыпается

4-ый вредитель, вишнёвая муха:

Личинки начинают есть мякоть выедая плод. Признак поражения неровность, вялость, матовый цвет плода. Боремся уничтожая вишнёвую тлю.

5-ый вредитель, малиновая почковая моль:

Зимует под корой в коконах, также зимует в листьях которые опали. В первой декаде весны, гусеница почковой моли поднимается на стебель выгрызает почки и побеги. После того как зацвёл кустарник, вылупившиеся бабочки моли откладывают в них яйца.

Для того чтобы не завелась, можно заранее обрезать весной засохшие побеги. Когда наступит осень, всю листву убрать и сжечь.

6-ой вредитель, малинно –земляничный долгоносик:

Вредитель не только земляники, но и малины. Эти вредители имеют вид чёрных жучков с длиной 2 – 3 мм. Зимуют под верхним слоем земли и опавшей листвы. Питаются листочками и несозревшими пыльниками земляники.

Самки откладывают 50 яиц. Из них выходят безногие серовато-белые личинки. И питаются бутоном земляники 14 -19 дней, малины 21-26 дней. Признаки: небольшие отверстия и проколы в листьях, также опадение бутона.

7-ой вредитель, белокрылка ( разновидность тли):

Тоже вредитель земляники, встречается ранней весной. Потормошив куст земляники можете увидеть белые маленькие бабочки 3 мм. Они роятся и откладывают яйца с нижней стороны листа. Эти личинки способствуют угнетению растения нашей земляники.

8-ой вредитель, почковый клещ:

Вредитель смородины зимует в почках, яйца самки откладывают ту даже, живёт на кусте. Активность проявляет с повышением температуры. Признак поражения: почки раздуваются, не развиваются, появляются уродливые побеги и цветочные кисти.

Борьба с клещом: ранней весной, до того как почка проснулась обливаем куст горячей водой. И тем самым личинки свариваются.

Если будет интересно читателям, то напишем как правильно обрабатывать горячей водой. Смотреть будем интерес по лайкам.

9-ый вредитель, тля:

Любит питаться молодыми листочками и побегами всех плодовых. Тля разнообразна и зловредна. Борьба эффективна ранней весной.

Все перечисленные вредители только те кто просыпается ранней весной из основных, это далеко не полный список вредителей.

Механический способ борьбы:

Поздней осенью убираем опавшие листья, растительный мусор и перекапываем аккуратно плодовые деревья в приствольном круге. И зимовка у вредителей отменяется.

Все виды долгоносиков убираются встряхиванием веток рано утром, тогда температура ещё +10°С и вредители как в коматозе.

Поможет, как мы писали выше, ловчий пояс, он не даст подняться и спуститься с дерева. Также пояс не даст муравьям занести тлю на яблони , сливы или вишни.

Народные средства:

В борьбе с вредителями нам помогут такие настои как полыни, корки апельсин, пижмы, одуванчика, лука, чеснока. Если добавим к этим настоям натёртое хозяйственное мыло эффект будет повышен в разы за свойства прилипания к веткам и листьям.

И в борьбе с тлёй нам это поможет, тем что настой образует тонкую плёнку прекратив доступ воздуха для тли и тем самым вредители погибнут.

Боремся с малинно-земляничным долгоносиком.

Готовим настой из пижмы:

Состав: 1 кг пижмы,если нет свежей можно 350 гр высушенной, заливаем 5-ю литрами воды и настаиваем сутки. После кипятим, процеживаем и добавляем туда воду 10 литров которую заранее настаиваем.

После приготовления настоя, опрыскиваем малину вечером. Настой пижмы поможет с такими вредителями как малиновый жук, тля, листовёртка, яблоневая плодожорка.

Настой из луковой шелухи против тли:

Состав: Берём 10 литров горячей воды и 200 г шелухи и заливаем. Настаиваем 12 -14 часов. После того как настоялось, процеживаем и обрабатываем растения, не разбавляя раствор. Также хорошо помогают бороться с тлёй божьи коровки.

Настой против белокрылки на чесноке:

Состав: нарезаем 150 г чеснока и заливаем 1 литром воды, настаиваем 5 дней с закрытой крышкой. После того как настояли, обрабатываем землянику опрыскивая. Можно в настой добавить мыло хозяйственное.

Можно сделать искусственную липкую ловушку для взрослых вредителей белокрылки. Берём фанеру и намазываем вазелином или мёдом, добавляем несколько капель канифоли. Как сделали ловушку, положите около посадок и результат не заставит себя ждать.

Можно бороться с вредителями с помощью растений, которых не любят вредители путём и высадки рядом с плодовыми или кустарниками. Такие как настурцию, полынь, календулу (ноготки),пижму.

Может избавиться полностью не получится от вредителей, но их будет точно меньше или вообще не заведутся.