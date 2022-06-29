Дачники рассказали, за какими растениями нужно следить летом, чтобы не потерять
Увы, к большому сожалению, все чаще летние периоды не могут похвастаться достатком тепла, а щедро поливают нас дождями и пугают холодами ночами. Что происходит с растениями в такие сезоны?
Чеснок:
Стрелки чеснока закрутились
Оставлять такие завитушки дальше нельзя, перерастут, и заберут все силы в цвет, а на головки ничего не останется . И будет мелочь, а не чеснок.
Сбор закрученных стрелок чеснока
Грядка с чесноком небольшая, 10-15 минут и все “кудри”в чашке. Чеснок спасли, пусть набирает силу.
Закрученные стрелки чеснока
В чесночных стрелках целый кладезь витаминов, минералов и многих других полезностей. Из стрелок чеснока можно приготовить чесночную пасту или вкусный салат.
Мы предпочитаем чесночные стрелочки использовать в салате. Слегка отвариваем нежную часть стрелки, мелко рубим и кладём в любой зелёный салат. Остальную часть замачиваем дня на 2-3 в закрытой банке в тёмном месте, а потом добавляем хозяйственного мыла и опрыскиваем цветы, на которые в это время поселяется тля.
Как правило, это кусты роз, пионов и ромашек. Кусты смородины уже, как правило, справились с этой напастью, поэтому помогаем цветам.
Алексей успевает почистить дорожки от сорняков вокруг чеснока. Чтобы уж совсем хорошо было.
Очистка дорожек. Срезаем сорняки острой лопатой
Убираем укроп, спасаем морковку:
Укроп ー это у нас уже тоже, как сорняк. Только с этим сорняком Алексей не дружит, тут на борьбу выхожу я. Растение это самолюбивое и очень любит простор. Если ему тесно, то он тянется тоненьким, и даёт мало зелени. Поэтому я его не сажаю в отдельную грядку.
Собираем урожай укропа
Он растёт самосевом по всему огороду, но в основном в моркови. Просто он успевает взойти вместе с морковью. При прополке моркови мы его частично оставляем, а выдёргиваем уже, когда подрастёт.
Укроп на морковной грядке
Вот он и подрос, и чтобы не затенял морковь, убираем. Спасли морковь от затенения и вытягивания, а укроп от перерастания и осеменения. Грядка моркови после прополки выглядят симпатично.
Надергали укропа целую охапку.
Для сушки и заморозки отделим листочки от стеблей, часть высушим в дегидраторе, а часть отправим в заморозку. Урожай укропа, собранный в этот день, будет кормить наше большое семейство целый год.
Спасаем томаты в теплице:
Хорошо, когда есть теплица, весной в ней вся рассада растёт. Но летом, когда наступает жара, в теплице становится настоящая “парилка”.
У помидор, при температуре выше +35, пыльца становится стерильная, и они уже не опыляются. Особенно от жары страдает первая кисть. Поэтому теплицу затеняем. Тент мы натянули уже более недели назад, а сегодня Алексей его укрепляет после ночного ливня с ветром.
Затенение теплицы
Походным тентом затененили теплицу с южной стороны.
Опубликовано: Ангелина Крент
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