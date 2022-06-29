Дачники рассказали, за какими растениями нужно следить летом, чтобы не потерять

Увы, к большому сожалению, все чаще летние периоды не могут похвастаться достатком тепла, а щедро поливают нас дождями и пугают холодами ночами. Что происходит с растениями в такие сезоны?

Чеснок:

Стрелки чеснока закрутились

Оставлять такие завитушки дальше нельзя, перерастут, и заберут все силы в цвет, а на головки ничего не останется . И будет мелочь, а не чеснок.

Сбор закрученных стрелок чеснока

Грядка с чесноком небольшая, 10-15 минут и все “кудри”в чашке. Чеснок спасли, пусть набирает силу.

Закрученные стрелки чеснока

В чесночных стрелках целый кладезь витаминов, минералов и многих других полезностей. Из стрелок чеснока можно приготовить чесночную пасту или вкусный салат.

Мы предпочитаем чесночные стрелочки использовать в салате. Слегка отвариваем нежную часть стрелки, мелко рубим и кладём в любой зелёный салат. Остальную часть замачиваем дня на 2-3 в закрытой банке в тёмном месте, а потом добавляем хозяйственного мыла и опрыскиваем цветы, на которые в это время поселяется тля.

Как правило, это кусты роз, пионов и ромашек. Кусты смородины уже, как правило, справились с этой напастью, поэтому помогаем цветам.

Алексей успевает почистить дорожки от сорняков вокруг чеснока. Чтобы уж совсем хорошо было.

Очистка дорожек. Срезаем сорняки острой лопатой

Убираем укроп, спасаем морковку:

Укроп ー это у нас уже тоже, как сорняк. Только с этим сорняком Алексей не дружит, тут на борьбу выхожу я. Растение это самолюбивое и очень любит простор. Если ему тесно, то он тянется тоненьким, и даёт мало зелени. Поэтому я его не сажаю в отдельную грядку.

Собираем урожай укропа

Он растёт самосевом по всему огороду, но в основном в моркови. Просто он успевает взойти вместе с морковью. При прополке моркови мы его частично оставляем, а выдёргиваем уже, когда подрастёт.

Укроп на морковной грядке

Вот он и подрос, и чтобы не затенял морковь, убираем. Спасли морковь от затенения и вытягивания, а укроп от перерастания и осеменения. Грядка моркови после прополки выглядят симпатично.

Надергали укропа целую охапку.

Для сушки и заморозки отделим листочки от стеблей, часть высушим в дегидраторе, а часть отправим в заморозку. Урожай укропа, собранный в этот день, будет кормить наше большое семейство целый год.

Спасаем томаты в теплице:

Хорошо, когда есть теплица, весной в ней вся рассада растёт. Но летом, когда наступает жара, в теплице становится настоящая “парилка”.

У помидор, при температуре выше +35, пыльца становится стерильная, и они уже не опыляются. Особенно от жары страдает первая кисть. Поэтому теплицу затеняем. Тент мы натянули уже более недели назад, а сегодня Алексей его укрепляет после ночного ливня с ветром.

Затенение теплицы

Походным тентом затененили теплицу с южной стороны.