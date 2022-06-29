Садоводы рассказали, какие растения лучше посадить в полутени

Превратить затененную зону участка в изысканную клумбу можно с помощью теневыносливых растений. Однако с цветниками в тени всегда возникает немало хлопот.

В природе всё создано гармонично, есть такие многолетние растения, которые любят полутень.

В зависимости от задачи озеленения таких мест можно подобрать растения:

по высоте в период цветения;

по окраске цветов;

по поре цветения.

Живучка ползучая:

Многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых. Любит тень и полутень. Окраска цветов во время цветения голубая. Иногда её называют живучка голубая или горлянка. Цветёт в мае, начале июня. Высота в период цветения 20 см. Легко выживает на любых почвах, даже засушливых. Поддаётся скашиванию. Насчитывается более 40 видов живучки.

Аквилегия:

Многолетнее растение из семейства лютиковых. Часто называют ещё водосбор. Окраски этого цветка очень разнообразные: белые, жёлтые, красные, сиреневые, фиолетовые.

Двухцветные окраски особенно хороши: бело-розовые, бело-голубые, бело-фиолетовые, жёлто-фиолетовые, жёлто-красные и много других сочетаний. Высота в период цветения от 25 до 80 сантиметров. Цветёт с мая по июнь. Любит тень и полутень.

Размножается рассеиванием семян. Красиво смотрится в группе и одиночно.

Яснотка крапчатая:

Многолетник с декоративными листьями. Разные сорта имеют разные окраски листьев и цветков, вот некоторые:

Сорт “Beacon Silver” ー листья серебристые, с зелёным окаймлением, цветки лилово- пурпурные;

Сорт “Dellam” ー листья золотисто-жёлтые с белой стрелкой вдоль главной жилки;

Сорт “Roseum” ー листья с белой стрелкой, цветы розовые.

Высота во время цветения до 20 сантиметров. Цветёт с мая по июнь. Растёт на не очень сухой почве. Не выносит открытого солнца. Размножается семенами трудно, проще черенкованием. Причём, советуют лучше черенковать в июне, чем осенью, так как приживаемость выше.

Примула:

В зависимости от зоны произрастания, от юга страны до Урала и Сибири, высота растения меняется от 60 см до 25-30 см. Разнообразие по окраскеー огромное. Примула предпочитает влажные, полутенистые места. Хорошо смотрится группами, куртинами по 3-10 шт.

Размножается примула семенами, делением куста или листиками (листовым черенкованием). Как говорят некоторые любители этого цветка: “Примул много не бывает”.

Барвинок малый:

Почвопокровник, зона морозоустойчивости ー 4. Высота ー около 15 см. Хорошо растёт под большими деревьями, не требует полива. Листья кожистые. Есть сорт с фиолетовыми цветами ー “ Атропурпуре”.

Цветёт с начала мая до середины июня. Самый распространенный цвет ー голубой.

Барвинок малый:

У сорта “Aurevriegata” листья пестролистные, цветок ー голубой, что само по себе уже создает необычность в цветнике.

Барвинок пестролистный:

Размножается барвинок делением куста весной или стеблевым черенкованием в конце лета.

У нас барвинок голубой уже занял свое место и старается подружиться с маньчжурским орехом. Примула спряталась в тени яблони, но пока её там мало. А ещё предстоит облагородить две яблони и две молодые груши.