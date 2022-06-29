Дачники рассказали, какие цветы растут сами по себе

Однозначно есть очень необычные цветы, или по окраске, или по форме, или диковинные, заморские, вырастить которые стоит большого труда.

Декоративный лук:

Он был посажен полукругом давно под яблоней. Яблонька была молодая, и этот полукруг даже был великоват для неё.

Но за эти 3-4 года яблонька значительно подросла, а лук тоже рос, но не так быстро.

Его полукруг стал шире и теперь это обрамление смотрится очень достойно. Цветущие головки собраны из множества отдельных острых “иголочек” как бы говоря, что “осторожно”, я острый.

Выращивать такой лук просто, как обычный лук-батун. Или семенами, или делением куста. Если семенами, то в первый год важно не потерять проросшие ниточки лука. А на следующий год он уже зацветёт.

Ухаживать за ним очень большое удовольствие ー просто полив и всё. Правда весной надо очистить его от зимней жухлости.

Многолетний василёк:

С виду, бутоны цветков очень похожи на репейник. Но когда они распускаются, то его сиреневые ниточки-лепесточки подчеркивают контраст между грубостью чашелистиков и самим цветком.

Такой цветок можно сажать в палисадник. Цветёт в июне. У нас он растёт на клумбе в деревенском стиле. Он там прекрасно гармонирует с люпином, георгинами, ленком.

Особенного внимания никакого не требует, посадил и почти забыл в части ухода. Василёк немного ползун, но не буйный. Один раз в 2-3 года собираю его отпрыски в одно место.

Люпин:

Это многолетний цветок. Люпин имеет невероятное количество окрасок. Более того, если на одной клумбе растут люпины разных окрасок, то может случиться так, что все они переопылятся и станут совсем другие цвета.

У нас на клумбе были три окраски: белый, розовый, сиреневый с тёмными рыльцами. В этом году пока набрал силу и зацвёл только розовый. Цвести люпин может более месяца: с середины июня и до конца июля.

Никакого ухода он не требует. Если после цветения срезать отцветшие цветоносы, то на следующий год на клумбе не появятся новые всходы. Я убираю цветоносы, даю им подсохнуть и бросаю бобы люпина на клумбу в то место, где хотела бы, чтобы он вырос.

Парковая роза:

Покупала я её, как розу флорибунда. Но распаковав, поняла, что это совсем другая роза. Оказалась ー роза парковая. Вот такие порою бывают неожиданности. Мы нашли ей место напротив веранды. Взгляд почти всегда падает на неё и радуемся, когда она начинает обильно цвести. И не только куст становится розово-сиреневым, но и земля под ним.

Парковая роза не капризна, не требует ухода. Единственное что делаю ー это обрезку. Просто куст стал наезжать на гортензию метельчатую, которая растёт рядом.

За всё время, а это уже лет 7, куст дал пару отводок. Ничего специально не делая, пересадила их в палисадник. В самую жару, уж так случилось. Очень живучее растение, прижилось и теперь радует и наших прохожих.

Пион розовый:

Это король розовых. Есть и другие цвета: и бордовый пион, и жёлтый, и белый. Но сейчас именно о розовом. Если однажды посадить его правильно, то он будет расти и расти, каждый год добавляя по несколько цветущих почек (побегов), и радуя благоухающими цветами. А осенью, после холодов, ещё и удивительной окраской листвы.

Особого ухода пион не требует: подкормка весной азотным удобрением, полив в сухую погоду, обрезка осенью. Для таких цветов ー это малый уход.